每月30萬包養？她遭騙色2次還倒賠2萬元　惡男結局慘了

記者黃翊婷／新北報導

女子小美（化名）前年10月間透過交友軟體結識網友阿俊（化名），對方聲稱要以每個月30萬元的價格包養她，接著又以可以協助辦卡為由，誘使她先支付2萬元，害她人財兩失。除此之外，阿俊還被查獲涉及另外一起詐騙案，詐騙金額達30萬元，最終阿俊被新北地院法官依3罪分別判處有期徒刑6個月、3個月、6個月，併科罰金4萬元。

▲小美以為遇到「金主」，結果卻人財兩失。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿俊2023年10月間透過交友軟體結識小美，他聲稱願意以每個月30萬元的價格包養，並要求小美提供帳戶資料以便匯款包養費；接著，他又以可以協助辦理美國通運卡為由，誘使小美支付2萬元，後來雙方碰面2次均有發生性行為，他得手之後便立刻刪除好友，與小美斷絕聯繫。

除了小美之外，阿俊還在同一段時間內以辦卡為由，向另一名受害者詐騙30萬元，等到錢入帳了，再指使不知情的小美去提領。直到雙方約定時間到期，受害者始終沒有拿到卡片和回饋金，才驚覺上當了。

小美證稱，她和阿俊是透過語音聊天，如果不是因為信任雙方有包養關係，她才不會同意發生性行為。而阿俊到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。

新北地院法官審理後，依詐欺得利罪，共2次，分別判處阿俊有期徒刑6個月、3個月，均可易科罰金；另依修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，判處他有期徒刑6個月，併科罰金4萬元，罰金部分得易服勞役40日，全案仍可上訴。