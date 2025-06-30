美天空超光亮「神秘火球」疑降落民宅　屋主通報不明物調查中

▲美國各地民眾目睹天空出現不明火球。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國天空中突然出現不明火球，許多位於喬治亞州、南卡羅來納州、維吉尼亞州各地民眾都曾目睹，相關畫面在網路上流傳。如今又傳出喬治亞州一戶人家的房子突然遭到破壞，疑似與近來民眾目睹到的火球有關，當局正在調查中。

當地媒體報導，一道亮光26日劃過喬治亞州、南卡羅來納州、維吉尼亞州等各地上空，引發民眾好奇，當地觀測人員約收到160多份相關報案。從網路流傳畫面中可看到，一道明亮的火球出現在天空中，後面還拖著一串長尾巴，最後消失在樹叢中。

People in South Carolina and Georgia reported seeing a “fireball in the sky” around noon on Thursday.

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美國太空總署認為，民眾在天空中發現的物體可能是一顆超級火流星(Superbolide)，直徑約1公尺，該流星的飛行速度預估為每小時29,000英里。火流星是一種特殊形態的火球，通常最後會爆發出特別明亮的光，或是伴隨著碎片。

最新消息傳出，喬治亞州亨利郡(Henry)一棟民宅屋主發現，自家屋頂被不明物體破壞，該物體瞬間衝進房間內，差點砸傷一名兒童，當局懷疑掉落民宅的不明物體與26日出現的「火球」有關，該物體有可能是隕石碎片，也有可能是外太空廢棄物，待進一步調查中。