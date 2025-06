美天空超光亮「神秘火球」疑降落民宅　屋主通報不明物調查中

▲美國各地民眾目睹天空出現不明火球。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

美國天空中突然出現不明火球,許多位於喬治亞州、南卡羅來納州、維吉尼亞州各地民眾都曾目睹,相關畫面在網路上流傳。如今又傳出喬治亞州一戶人家的房子突然遭到破壞,疑似與近來民眾目睹到的火球有關,當局正在調查中。

當地媒體報導,一道亮光26日劃過喬治亞州、南卡羅來納州、維吉尼亞州等各地上空,引發民眾好奇,當地觀測人員約收到160多份相關報案。從網路流傳畫面中可看到,一道明亮的火球出現在天空中,後面還拖著一串長尾巴,最後消失在樹叢中。

People in South Carolina and Georgia reported seeing a “fireball in the sky” around noon on Thursday.

DETAILS >>> https://t.co/tB1mtg8CJg pic.twitter.com/rmlUhZ8znT