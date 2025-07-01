計畫10月旅遊「澎湖or日韓？」一票選後者：住宿變貴CP值還是高

▲澎湖花火節。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

許多台灣人喜歡到日本旅遊，尤其是自由行方便又自在，不過最近不少人發現，日本旅遊越來越貴，就有網友表示，10月想給自己放個假，猶豫要去日韓旅遊，還是去澎湖，看了兩個地區的價格，似乎都差不多。對此，網友表示，即使現在日本住宿貴，但還是比國旅好玩。

有網友在PTT發文，「澎湖玩跟出國玩哪個行程比較推薦？」猶豫10月的旅遊計劃，究竟是前往澎湖度假，還是選去日本、韓國旅行，曾查詢澎湖的機票價格，搭配當地的飲食與娛樂費用，整體花費並不便宜，甚至與出國旅遊的支出相近，「有人去澎湖玩過，覺得CP值高嗎？」

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貼文曝光，網友推薦去澎湖玩要選花火節，且10月正值風大的季節，「10月風很大，很多活動沒開放了，不建議去，尤其如果是要租機車」、「澎湖好玩，很悠閒，但10月好像不是適合的季節」、「澎湖還好，除非有花火節」、「10月去澎湖就有些風浪了，有些跳島行程會因風浪太大取消」、「10月去澎湖是想去吹風的嗎？」

多數網友仍選出國旅遊，「如果是幾天內遊玩，沖繩、石垣島都可以，網上很多資料，短長期都有」、「10月去日本正合適，微涼而已」、「拜託你出國玩，日本住宿貴可以去釜山，CP值超高」、「正在澎湖玩，覺得這裡有些服務業擺明了就是賺你觀光客一次錢而已，態度不是很好，還不如去日本」、「可以去韓國逛街阿」。