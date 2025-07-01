酸菜魚爆倒閉潮？明明好吃「全台卻退燒了」　老饕曝原因

▲酸菜魚。（圖／記者黃士原攝）



記者施怡妏／綜合報導

台人愛吃各式各樣的料理，其中重口味的「酸菜魚」，深受一票愛吃辣的人喜愛，不過有網友發現，酸菜魚似乎退燒了，以前排隊一兩個小時才吃得到，但現在卻不用了，人潮明顯減少了，好奇現在為何退流行了？對此，有網友分享真實食用心得。

有網友在PTT發文，「酸菜魚為什麼退流行了？」前陣子掀起台灣市場的「酸菜魚」風潮，想吃得花1、2個小時排隊，但現在人潮似乎變少了，好奇怎麼那麼快就退流行，「我記得還蠻好吃的啊～只是不便宜就是了～有沒有八卦呢？」

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貼文曝光，網友點出關鍵，展店過快導致市場飽和，且酸菜魚口味偏重，消費者難以作為日常餐點，「喜歡重鹹口味的很下飯啊，問題是店家跟福壽螺一樣一直開」、「大陸自己都在關店了，更何況口味偏重鹹，台灣人就嚐鮮而已」、「吃完感覺都要洗腎了」、「油又辣，剛好在我的雷點」、「當初拓展太快」、「是還可以，但沒到想一直吃的程度」、「就只是一道配菜，當主餐賣真的莫名其妙」、「還是喜歡吃原味的魚肉」。

▲刁民酸菜魚板橋府中店。（圖／刁民酸菜魚提供）



據了解，2024年台灣酸菜魚專賣店達到高峰，全台多達20多個品牌競相登場，但到了2025年，市場卻急轉直下，多家品牌紛紛收攤或轉型。樂多多集團今年初推出的「狂一鍋酸菜魚」，才在西門開幕不到半年，就悄悄結束營業；旗下另一品牌「叁加叁泡椒酸菜魚」也在近半年內陸續關閉全台4家分店。

曾全台一周開4家店，還喊話將開30間的「築間酸菜魚」，也選擇急流勇退，改以新品牌「芡芳石頭火鍋」接棒，展開轉型之路。「溜溜酸菜魚」則從川味鍋物轉型為中式料理餐廳，推出主廚設計的創意菜色。而「巴蜀大爺」內湖店已於去年10月底歇業，「鵝川」老罈子酸菜魚也因都市更新拆遷，在今年4月中關閉。

不過，被視為「酸菜魚始祖」的「刁民酸菜魚」，不僅未收縮戰線，還計畫持續展店，甚至放眼海外市場，試圖將酸菜魚風味推向國際舞台。刁民酸菜魚全台第8間門市也在6月底進駐板橋府中商圈，6月27日正式開幕，是新北市第一家刁民酸菜魚門市。