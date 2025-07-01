美女醫被控與王建民婚外情　反告前夫侵害隱私

▲美女醫師蕭嘉蓉。（圖／翻攝臉書／蕭嘉蓉皮膚科 醫美暨整形外科）

記者葉國吏／綜合報導

前旅美球星、中信兄弟隊投手教練王建民，之前被指控與美女醫師蕭嘉蓉出遊、訴情意，遭女醫師前夫提告求償敗訴。美女醫師蕭嘉蓉則反告前夫民事求償，台南地院判決王文哲須賠償150萬、在三大報頭版刊登澄清啟事。可上訴。

蕭嘉蓉，現年56歲，是台南知名醫師，素以良好外貌及身材保養見稱，其診所社群平台上常分享個人照片。根據判決書指出，蕭嘉蓉的前夫王文哲則在2023年初公開指控她與王建民有不正當往來，並出示雙方三個月內互傳近4萬則訊息的截圖，質疑二人關係。然而，蕭嘉蓉反駁該資料是「斷章取義」及「肆意剪接」，並提起侵害隱私的訴訟。

▲醫師蕭嘉蓉被控外遇王建民。（圖／翻攝自王建民、蕭嘉蓉臉書）

據蕭嘉蓉主張，王文哲曾在2014年底以不明手段窺探她手機中的私人對話，並擷取部分內容交予媒體，將她與王建民的互動誇大為曖昧關係。她認為此舉嚴重侵犯隱私並損害名譽，因此向法院要求王文哲賠償300萬元，並刊登澄清啟事。

王文哲則辯稱，他所提供的通訊截圖已為媒體報導，並非秘密，且其行為符合社會相當性，並無侵害名譽或隱私的惡意。然而，法院認為，私人間的對話屬於隱私範疇，王文哲未經同意公開更多未曝光的內容，已構成侵害隱私。此外，法院指出，王文哲以不實陳述影射前妻與王建民有曖昧關係，客觀上已損害蕭嘉蓉的社會評價。

法院最終裁定，王文哲須賠償蕭嘉蓉150萬元，並在中國時報、聯合報及自由時報的全國版頭版刊登澄清啟事，版面需符合法院核定的規格。至於蕭嘉蓉要求啟事具名刊登，法院認為此舉可能侵害王文哲的表意自由，因此改採不具名方式刊登。全案可上訴。