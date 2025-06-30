快訊／黑貓女2刀捅死菜鳥男同事　遭新北檢聲押禁見

記者陳以昇、柯沛辰／新北報導

新北市林口區宏昌街的黑貓宅急便宅配站30日上午發生凶殺案，36歲徐姓女員工長期與41歲陳姓男同事不合，上周因陳男出國玩，她幫忙代班，怎料陳又在群組指責她未維護環境清潔，讓她憤而持折疊刀刺死對方。檢方複訊後，30日晚間向法院聲押禁見。

任職黑貓宅急便約10年，陳男則是到職約2年，2人共用一輛送貨車，雙方因排班、車內衛生習慣等問題有諸多摩擦。上週，陳男與家人出國遊玩，徐女則為他代班，但陳男返回工作崗位上時卻發現，車內環境髒亂、包裹也沒有處理好，因此向幹部反映，並在工作群組內發出車內照片，指椅座上及地板都是垃圾，有2、3杯喝過的手搖飲、衛生紙及散落文件，「難道這些都要我清？」

▲黑貓物流車上「垃圾塞滿」，死者在群組抱怨，結果被刺身亡。（圖／記者陳以昇翻攝）

當下徐女未道歉，僅回覆「幫清謝謝」。事後，主管公開提醒徐女，疑似讓徐懷恨在心，萌生殺意，因此30日一早見陳男抵達公司，便持預藏的折疊刀，將陳男壓制在地，朝其頸部、胸部猛刺2刀奪命。警方訊後依殺人罪嫌，將徐女移送新北地檢署。

檢察官30日晚間複訊後，認定徐女涉嫌刑法第271條第1項之殺人罪，嫌疑重大，聲請羈押禁見。

▼林口黑貓宅急便凶殺案，折疊刀遺落在現場。（圖／記者陳以昇翻攝）