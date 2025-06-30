南韓靈車載遺體突停高速公路　警一看超詭異「司機也成亡者」

圖文／鏡週刊

靈車停在車道中央，駕駛座驚見司機昏迷。據《東亞日報》報導，這起事件發生於昨（29日）上午11時28分左右，地點位於嶺東高速公路陽智隧道附近，一輛現代Grand Starex靈車停在第2與第3車道之間，明顯影響車流安全。警方在接獲通報後，於11時40分左右趕抵現場指揮交通，防止後方車輛追撞。

當警方靠近靈車查看時，赫然發現50多歲司機倒臥在駕駛座內，已無意識反應。警方緊急敲破車窗、打開車門，將司機移至路邊實施心肺復甦術（CPR），後續由救護車緊急送醫，但仍於稍晚宣告不治。

這輛靈車原本正載送遺體前往殯儀館，不料卻發生如此詭異變故，讓不少民眾聽聞後直呼「毛骨悚然」。警方初步研判司機可能是在行駛過程中突感身體不適，試圖將車輛停靠時已失去意識，最終導致不幸。

目前詳細死因仍有待進一步釐清，至於車上遺體則已通知殯儀公司前來處理，靈車意外導致的交通擾動也在稍後恢復正常。



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