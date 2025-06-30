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陸生申請在台登記結婚遭拒　敗訴理由：具高度政治性

Alvin（左）和Jim（右）希望在台面談、登記結婚遭拒，計畫到丹麥結婚。

▲Alvin（左）和Jim（右）希望在台面談、登記結婚遭拒，計畫到丹麥結婚。

圖文／鏡週刊

2023年，Alvin與中國籍男友Jim前往台灣戶政機關，申請登記結婚。Jim是陸生，大學來台就讀，如今正在台灣某大學攻讀博士，拿的是陸生停留簽證。戶政機關拒絕了他們的結婚登記，二人與台灣伴侶權益推動聯盟發起行政訴訟。

今年5月29日，台北高等行政法院判決敗訴，理由是二人未通過移民署境管面談審查，要求他們先飛往第三地結婚，才能申請面談。Alvin和Jim在訴訟過程中，曾向移民署要求在境內面談，但遭駁回，移民署要求他們先到第三地結婚，才能申請面談。

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兩岸關係僵　阻礙制度更新

台灣伴侶權益推動聯盟律師團協助Alvin和Jim發起訴訟，希望落實婚姻平權。（簡至潔提供）

▲台灣伴侶權益推動聯盟律師團協助Alvin和Jim發起訴訟，希望落實婚姻平權。（圖／簡至潔提供）

訴訟代理人許秀雯律師表示，無法接受此判決論理，「判決理由說因為涉及邊境管制爭議，但邊境管制是針對正要入境的人。陸方當事人已經在台灣居住10年，作為陸生，早已通過國安審查，就算有任何疑慮，還是可以給予面談機會去釐清，判決敗訴很不合理。」她說，判決書其實明白揭露真正的理由是「具高度政治性」，但她認為，憲政國家還是應基於權力分立原則施政，而非因具有政治敏感性，就放任行政機關濫權怠惰，「不是不考慮政治和國安問題，而是行政機關採取的手段和目的要有關聯性，對於住在台灣的中國人來說，要求他們去第三地結婚，就是沒有關聯性。第三國不會幫台灣做國安和婚姻真實性審查，只是墊高了結婚的成本和阻礙，好像在說：『這是你們自己要解決的問題，政府沒有要管你。』當事人必須請假、花錢，去拿一張外國發的結婚證書，究竟是為了什麼？其中荒謬不言而喻。」

判決隔週，我們來到Alvin和Jim的家。牆上掛著他們一起拍的沙龍照，小小空間裡滿是共同生活的痕跡，看得出二人感情非常好。他們坦言對判決結果感到錯愕，訴訟過程中，感覺受命法官相當友善，充滿希望，沒想到全部敗訴。「那幾天當然是很壓抑的心情，也覺得不甘心，那幾天我們都在一起，有情緒時互相宣洩、扶持，一個擁抱就可以解決很多問題。」Alvin說。

專家籲改革　比照異性伴侶

台灣伴侶權益推動聯盟祕書長簡至潔說起在夾縫中推動中台同婚有多困難：「2019年同婚通過時，《兩岸人民關係條例》的選法是依據行為地，亦即被認為沒有法規障礙。我們私下拜會陸委會，他們也認為沒道理大家可以結婚、台陸不能結婚；移民署也跟我們聯繫，說要訓練人員面談同志伴侶。」然而，後來國際情勢丕變，香港反送中運動、Covid疫情爆發、共機天天擾台，兩岸張力急遽升高，陸委會遭遇民意反彈，以仍然需凝聚社會共識為由，遲遲不開放。2023年，跨國同婚通過，LINE群組裡100多位中台同婚當事人集體暴動，「大家覺得被捨棄，有些中國人講話滿直接，說：『你們台灣不是自由民主、婚姻平權嗎？』台灣人生氣罵回去：『不然你們去跟習近平講啊！』一言不合就吵起來，後來規定群組裡不能講政治。」

Jim（左）有很多傳統興趣如寫書法、泡茶，彈古琴時Alvin（右）幫忙翻琴譜。

▲Jim（左）有很多傳統興趣如寫書法、泡茶，彈古琴時Alvin（右）幫忙翻琴譜。

如今儘管開放繞道第三地結婚，但情勢變化之快，令人措手不及。「兩岸伴侶在台灣跟中國之間被夾殺，又因為美中對立，現在要去塞班島也出現問題。」簡至潔說，兩岸同婚的解方其實取決於政府一念之間，不需修法，只差行政配套，「如同兩岸異性婚的結婚程序，唯一不同就是異性伴侶持中國的結婚證明，同性伴侶持中國的單身證明；向移民署申請入台後，在機場國境線上進行面談，通過後獲得戳章，二人就持這個文件至戶政單位辦理結婚登記。無論是國安審查或關係真實性審查，都完全比照異性伴侶。」

Alvin和Jim目前計畫去丹麥結婚，「如果上訴，不知道還要等多久，結果也是未知數。」二人年紀約30歲，為了未來規劃，傾向盡快穩定下來。他們準備了新台幣10幾萬元費用，自己上網找資料，打聽到丹麥只要申請、通過審核後就可以飛往當地結婚。

頻自我質疑　相扶持度難關

Alvin是老師，Jim是博士生，只能利用有限的寒暑假，然而申請簽證仍是問題。Jim解釋，台灣人享有免申根、美國簽證待遇，「但對中國人來說，申請簽證充滿不平等，例如福建戶口申請美國、歐洲的簽證大多不會通過，因為太多人偷渡了，大家會調侃福建人出國不需要護照，上午去拜媽祖，下午就到美國。」

作為陸生，疫情期間Jim感受很深，「只要有一點風吹草動，我們可能就沒辦法一起生活，想要共同生活的願望其實滿脆弱的，你不知道什麼時候會突然來一個疫情或意外。」這反而加深彼此共度一生的意願，2023年他們決定打官司，Jim也準備意外驚喜派對，向Alvin求婚。

Jim說決定結婚後，有時會感到抱歉，「手牽手闖關的每一道關卡，我們都在問自己：確定是對方嗎？有時會想，他換與台灣人結婚會比較簡單。我在這過程中不斷感受到台灣對中國的敵意，也會害怕網軍、輿論，要不斷自我質問，但大多時候答案都是肯定的，他可以包容、體諒、支持我。」Alvin認為，愛情與國家認同沒有衝突，「我覺得台灣是獨立的島嶼國家，愛上一個中國人，不會改變我對台灣這塊土地的認同。」

Jim認為自己是彩虹難民，希望住在台灣這個同志友善的國家，「如果拿到居留證，我會認同自己是台灣人。」「中國的LGBTQ生存空間不斷被壓縮，許多人因為性傾向被迫移民，我有許多同志朋友移民到歐洲，也有朋友工作的目標就是要『潤』（run，逃離中國之意）。」他自己也在潤，「台灣對我的吸引力是，我們走在街上，想牽手就牽手，想親一下就可以親一下。」愛在兵凶戰危時，他期望，台灣能給予一個選擇的權利，一重平等的保障。


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