世界最乾燥沙漠下雪了　白雪覆蓋罕見一幕曝光

▲阿塔卡瑪沙漠下雪了。(圖/翻攝自X/ALMA Observatory)

記者詹雅婷/綜合報導

法新社報導,智利北部阿塔卡瑪沙漠(Atacama)有世界最乾燥沙漠之稱,不過就在26日這天,當地居民睡醒之後發現眼前出現10年來首見的罕見一幕:大片區域被白雪覆蓋。

AWESOME! The Atacama Desert in Chile, the driest in the world, is SNOWY! ???????????? pic.twitter.com/ltfMmUWqha