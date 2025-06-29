世界最乾燥沙漠下雪了　白雪覆蓋罕見一幕曝光

▲阿塔卡瑪沙漠下雪了。（圖／翻攝自X／ALMA Observatory）

記者詹雅婷／綜合報導

法新社報導，智利北部阿塔卡瑪沙漠（Atacama）有世界最乾燥沙漠之稱，不過就在26日這天，當地居民睡醒之後發現眼前出現10年來首見的罕見一幕：大片區域被白雪覆蓋。

AWESOME! The Atacama Desert in Chile, the driest in the world, is SNOWY! ???????????? pic.twitter.com/ltfMmUWqha — ALMA Observatory???? (@almaobs) June 26, 2025

位在海拔2900公尺的天文台表示，儘管附近海拔超過5000公尺的查南托高原（Chajnantor plateau）常下雪，但天文台主設施過去這10年從未下過雪，「這令人難以置信！世界上最乾燥的阿塔卡瑪沙漠被白雪覆蓋」。

依據天文台分享的影片，可見廣闊區域都出現降雪，不論是道路旁的土地或是設施附近的地面上，都明顯可見白色的雪。

Snow cloaks Atacama, the world's driest deserthttps://t.co/3DpjJ4RrfK pic.twitter.com/hw6EB0bjfA — AFP News Agency (@AFP) June 27, 2025

聖地牙哥大學氣候學家科爾德羅（Raul Cordero）透露，雖然現階段把降雪與氣候變遷聯繫起來還太早，但氣候模型早已顯示，阿塔卡瑪沙漠降水的這類事件在未來可能變得更加頻繁。

阿塔卡瑪沙漠大部分地區位在智利境內，是地表最乾燥的非極性沙漠，年均降水量約為15毫米。這裡也以其酷似火星的環境等特色聞名，沙漠土壤是紅褐鐵鏽色，美國國家航空暨太空總署（NASA）曾在此處測試火星探測器。