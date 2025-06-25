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治沙70年！中國「死亡之海」將成大綠洲　有望成全球首消失沙漠

▲治沙人。（圖／翻攝自微博）

▲毛烏素沙漠治沙人。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國毛烏素沙漠（也稱為毛烏素沙地），位於陝西省榆林市與內蒙古鄂爾多斯市交界處，被稱為「死亡之海」。數據顯示，截至2025年6月，陝西榆林區域沙化土地治理率達93.24%，內蒙古鄂爾多斯區域超80%。剩餘沙地計畫於2030年全面完成，屆時毛烏素沙漠將徹底從地圖上「消失」。

據《揚子晚報》報導，毛烏素沙漠的森林覆蓋率，從原本的0.9%提升至34.8%，新增綠地面積約19萬平方公里，80%以上沙區被林地、草地覆蓋。

▲▼中國「死亡之海」將成大綠洲。（圖／翻攝自微博）

▲毛烏素沙漠被稱為中國「死亡之海」。（圖／翻攝自微博）

計畫指出，用麥草編織網格鎖住流沙，減少風蝕率超50%，奠定植被生長基礎；種植沙柳、沙棘等耐旱植物，建構多層次固沙系統（如「立式沙障+混合林」）；光伏板遮陽減少蒸發，板下種植牧草或經濟作物，兼得固沙與發電收益

當地一名書記表示，「種樹不容易，在這裡種活一棵樹，可以說比養活一個孩子還難，水土流失特別嚴重，種下樹苗，一場大雨一過來，樹苗就沒了，前兩次都是這樣失敗的，第三次才成功。」

▲▼中國「死亡之海」將成大綠洲。（圖／翻攝自微博）

▲▼中國「死亡之海」將成大綠洲。（圖／翻攝自微博）

▲▼中國「死亡之海」將成大綠洲。（圖／翻攝自微博）

▲目前植被覆蓋率高達80%。（圖／翻攝自微博，上同）

該名書記說道，這片土地是一代又一代的治沙人努力而成，有的治沙人甚至已有90歲，仍舊親自種植樹苗。

毛烏素治沙計畫也引起不同看法。部分觀點認為，沙漠是自然生態系的一部分，治理可能破壞生物多樣性（如沙漠蠍子等特有物種）。相關科學專業人士則對此回應，毛烏素本質是歷史退化形成的沙地（含土壤基質），治理旨在恢復千年前的草原生態，而非消滅自然沙漠。

報導指出，毛烏素模式（草方格固沙+產業循環）已推廣至庫布齊、騰格里等沙地，並為非洲薩赫勒地區提供技術援助。

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