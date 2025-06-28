拒做古早味給小姑吃　人妻回嗆不是人嗎　婆婆母女聯手夾殺



▲一名人妻抱怨，婆婆強迫她學做古早味，還要求她做給小姑吃。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

「跟容易扭曲的人說話很累！」一名人妻抱怨，婆婆想將自己做古早味的技藝傳承給她，讓她做給小姑吃，即使她明確拒絕說「愛吃的自己去買」，並質疑「為何不讓小姑學」？小姑卻在一旁喊道「好可惜啊！以後就沒人傳」，讓她相當傻眼。

這名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，婆婆是鄉下人，很喜歡自己做古早味，例如芋頭糕、蘿蔔糕、紅龜粿、艾草包、黑糖糕等等，也會自己包粽、煮粽，還因此買了磨米機。

人妻提到，婆婆某天開始要求她學做古早味，讓她做給小姑吃，她明確告知婆婆「我不會」、「聽不懂」、「愛吃的自己去買」，婆婆卻堅稱是要傳承，而她則希望婆婆能把「功夫」留給小姑就好。

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人妻接著說，這些古早味製作時間相當長，常常需要整整2至3天，加上一家人吃的量並不多，婆婆又喜歡做很多來分給其他親友，「婆婆說，願意就沒那麼多藉口，要就會了；我說，我很清楚的說不要啊！」

人妻指出，當時小姑還在一旁幫腔道「好可惜啊！以後就沒人傳」，而她氣得回嗆「你不是人嗎？你可以學啊，反正你好命、閒閒沒事，我要上班，沒那麼閒」，婆婆便斥責她「她都不會這麼沒禮貌地跟阿姑講話，早就被公公罵」。

最後，人妻也感嘆，「我如果是伸手牌的，我就會像你這樣看臉色，何況我也沒不禮貌，也沒說什麼，跟容易扭曲的人說話很累」。

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「很討厭看不懂拒絕，硬要別人學的人」、「傳統要傳承沒錯，但不是強迫別人硬要接受，而且還是強迫沒血緣的」、「草菇（小姑）沒工作更應該學，好去市場擺攤，不然老媽媽做不動，想吃阿母味就沒有了」、「愛傳承就去開班授徒，順便賺一筆學費啦，不然免費教人都可以啦」、「婆家真的很愛算計媳婦為他們付出」。

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