嘉義福容voco酒店古早味零食大禮包　夏日搶攻親子旅遊市場

▲▼ 嘉義福容voco酒店推Snack一夏 ，加價700吃住玩全包 連住折千再享IHG三倍積分 。（圖／嘉義福容提供）

記者翁伊森／嘉義報導

迎接暑假親子旅遊潮，嘉義福容voco酒店推出全新「voco Snack一夏（voco Snackcation）」住房專案，選擇指定房型（Room Only）只要加價700元，即可享有2大2小翌日4客早餐(價值3420元)，再獲贈由voco團隊嚴選的「嘉義囝仔味」零食大禮包，搭配童趣滿滿的戳戳樂遊戲，讓大人重溫童年、小朋友玩得開心。此外，即日起至6月30日止連續入住兩晚再享現折1,000元優惠，是夏日假期的最佳選擇。

館內有嘉義最受親子旅客歡迎的「兒童俱樂部」，配備球池、旋轉木馬、溜滑梯、攀岩牆與蹦床等設施，並結合互動遊具體驗，讓孩子盡情放電、家長輕鬆度假。戶外景觀泳池同樣深受歡迎，碧藍水面倒映嘉南平原風光，是全家戲水與拍照打卡的絕佳場域，不論晴天雨天，皆能滿足全家人不同的度假期待。

IHG洲際酒店集團於7月1日至9月30日推出的「三倍積分無限暢享」活動，透過IHG官方渠道預訂入住嘉義福容voco酒店，即可同時累積IHG One Rewards有效房晚及三倍積分，並享有福容家點數同步累積的雙重優惠，讓旅客玩得盡興、回饋加倍。

除此之外，6月27日適逢嘉義福容voco酒店開幕滿一週年，酒店特別與高雄捐血中心合作舉辦「voco+1｜用愛延續，用心傳遞」捐血活動，邀請旅客與在地民眾一同響應，以實際行動為社會注入愛與希望。一年來，voco在嘉義這片土地上深耕，將秉持「貼心可靠」的服務理念，打造更多貼近人心的旅宿體驗。https://www.ihg.com/voco/hotels/tw/zh/chiayi/cyiyi/hoteldetail