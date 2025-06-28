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快訊／7縣市「高溫警示」　恐飆破36度

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,兒童,孩童,暑假,天氣,極端氣候,高溫警示,中暑,酷暑,烈日,防曬,公園噴水池,戲水,悶熱,短袖,曬傷,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對7縣市發布高溫警示，其中因各地天氣高溫炎熱，今（28）日白天屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、高雄市為黃色燈號，請注意。

氣象署提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；另也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

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高溫資訊(橙色)
影響時間：28日白天
＊高溫橙色36燈號：屏東縣、花蓮縣
＊高溫黃色燈號：台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、高雄市

▲高溫警示

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

根據氣象署預報，今日各地大多為多雲到晴，東南部地區及恆春半島有不定時零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，降雨範圍會較縮小，以山區及近山區平地的機率較高，但南部地區及中部以北山區仍有局部大雨發生的機率。

天氣炎熱，各地高溫普遍在31至35度，尤其是大台北地區、彰化、雲林、高屏近山區及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，至於各地低溫約23至25度。

資料來源：氣象署

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