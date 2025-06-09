陸公布5月進出口增長2.7%　官媒：中美經貿日內瓦會談後增速明顯

▲大陸海關總署統計分析司司長呂大良。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

今年4月初，美國總統川普對全世界施行「對等關稅」措施，衝擊各國進出口貿易數字。大陸海關總署今天（9日）對外公佈最新數據，皆延續增長態勢。今年前5個月，貨物貿易進出口總值17.94兆元，同比增長2.5%，5月份進出口3.81兆元，增長2.7%，尤其中美經貿高層日內瓦會談後，增速明顯。（單位：人民幣，同下）

《新華社》今報導稱，大陸海關總署統計分析司司長呂大良表示，今年以來，經濟持續回升向好，貨物貿易在外部壓力下保持較強韌性。

呂大良指出，「進入5月份，我國進出口延續增長態勢，特別是中美經貿高層會談之後，增速明顯加快。當月在同比少2個工作日的情況下，進出口、出口分別實現2.7%、6.3%的同比增長。」

《央視》今9日報導，今年以來，經濟持續回升向好，貨物貿易在外部壓力下保持較強韌性。進入5月份，進出口延續增長態勢，5月當月在同比少2個工作日的情況下，實現平穩增長。

5月當月，出口2.28萬兆元，增長6.3%。其中，對東盟、歐盟、非洲、中亞五國出口分別增長16.9%、13.7%、35.3%、8.8%。

從貿易夥伴來看，中非貿易規模創歷史同期新高。今年前5個月，我國對非洲國家進出口9632.1億元，增長12.4%，佔我國進出口總值的5.4%。其中，出口5995.7億元，增長20.2%；進口3636.4億元，增長1.6%。

從經營主體來看，外資企業進出口平穩向好。今年前5個月，外資企業進出口5.21兆元，增長2.3%，佔我國進出口總值的29%，拉動同期我國整體進出口增長0.7個百分點。其中，5月份外資企業進出口1.11兆元，增長4%，增速較前4個月加快2.2個百分點。

前5個月，有進出口實績的外資企業數量超過7.3萬家，為5年來同期最高，月度進出口值連續4個月保持增長。從進出口產品來看，裝備製造業產品出口勢頭良好。

今年前5個月，出口裝備製造業產品6.22萬億元，增長9.2%，佔出口總值的58.3%。其中，出口電動汽車增長19%、工程機械增長10.7%、船舶增長18.9%、工業機器人增長55.4%。

前5個月，裝備製造業產品對整體出口增長的貢獻率為73%，其中5月份貢獻率高達76.9%，為外貿穩定增長提供了有力支撐。

從區域發展來看，中部地區進出口增速領跑全國。今年前5個月，中部地區進出口1.5兆元，增長11.1%。其中，出口1兆元，增長16.9%；進口4965.5億元，增長1%。

在中部崛起戰略推動下，中部6省積極打造內陸地區改革開放新高地，外貿發展潛力不斷釋放。前5個月，中部地區進出口增速高出全國整體8.6個百分點，佔比提升0.6個百分點，達到8.3%。