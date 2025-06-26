打火弟兄安全再升級！　南消推動全方位「以人為本」消防文化

▲台南消防局強化勤務安全與健康保障，邀專業醫師與心理師駐點輔導，提升消防人員職場韌性。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化第一線消防人員在高風險環境中的健康與安全保障，台南市消防局積極導入職業安全與衛生管理制度，結合專業團隊輔導與法制規範，全面建構更周全的勤務防護網，展現消防體系「以人為本、安全優先」的施政核心。

因應《消防法》於2024年11月29日修正公佈，針對健康檢查、教育訓練與災害事故調查三大面向，中央陸續頒布具體辦法。台南消防局亦依據第25條之2設立安全衛生專責單位與專責人員，落實制度推動，確保消防同仁從訓練到出勤的每個環節都能獲得妥善照護。

消防局指出，2025年度特別邀請嘉南藥理大學組成職場安全輔導團隊，協助訪視轄內58處駐地，提供心理師與醫師駐點服務，並召開專案會議，針對駐地設施、勤務風險與健康管理提出改善建議，強化整體制度執行力。

消防局推動安全衛生的重點措施包括：一、整合駐地訪視成果，改善廳舍與消防裝備環境。二、成立防護小組，統籌並定期檢討安全衛生執行情形。三、建置健康問卷追蹤系統，針對高風險同仁提供主動關懷與專業諮詢。四、強化教育訓練，導入風險辨識與判斷觀念，提升基層消防員之安全應變力。消防局長李明峯表示，消防人員長期承受高壓與高危勤務，其職場安全與健康保障不可流於形式，更是守護生命安全的關鍵。消防局將持續精進制度、強化基層落實力，打造一個更有韌性與支持力的工作環境，讓每一位站在火場最前線的英雄，都能得到最完整的守護。