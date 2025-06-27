Lawsnote被告要賠1億　創辦人曝2大災難後果：複製貼上可能違法

▲「法律版Google」Lawsnote被告重罰一億，創辦人曝2大嚴重後果。（圖／翻攝自臉書／郭榮彥）

記者趙蔡州／綜合報導

七法公司（Lawsnote）日前遭國內法學資料庫業者法源資訊公司提告，指控他們使用爬蟲程式非法抓取資料庫內容，並將內容用在商業營利已侵害著作權，法院審理後重判七法公司須賠償1億多元，且公司創辦人郭榮彥也被判處4年徒刑。對此，郭榮彥27日在臉書發文，還原事件整個過程，也點出本次判決會造成的2大恐怖後果。

七法公司（Lawsnote）共同創辦人郭榮彥27日在臉書還原事件整個過程，他表示，本案的原告是法源公司，長期以來都是政府法律相關資料庫的標案廠商，承包諸如全國法規資料庫、司法院裁判系統等政府法令查詢系統已逾20年，在2018 - 2022年間，法源就取得上百個政府標案，得標超過2億元。

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郭榮彥說，由於許多法令系統都由法源維護，因此許多政府機關上架法規異動資訊時，須要透過法源公司操作，甚至許多公文也會同步副本給法源公司，司法院裁判查詢系統也長期由法源維護。然而，不只長期承包政府法規查詢系統，法源公司也同步經營自己品牌的法律網站，提供法令、裁判書等法律資料查詢服務，在2015年前，幾乎壟斷台灣的法令查詢服務。

郭榮彥透露，他2016年有感於法源網站仍有改善空間，因此離開律師工作，創辦 Lawsnote 並打造新型態的法律搜尋引擎。由於法源用戶因此大幅銳減，這件事引起了法源的不滿，進而衍生後續的司法糾紛。

▲郭榮彥2016年辭去律師工作，創辦 Lawsnote 並打造新型態的法律搜尋引擎。（圖／翻攝自臉書／Lawsnote）

郭榮彥指出，本案的重點就是，法官認為他們光是使用爬蟲爬取法源公司的法規、沿格和附件，就已經構成妨礙電腦使用，同時侵害了法源的著作權，重判他刑期四年，且公司須賠償1億545萬多元。

對於這個結果，他除了感到十分荒謬之外，也點出這個案子的結論將對社會造成2個重大影響，分別是「使用爬蟲爬資料，可能觸犯妨礙電腦使用罪」以及「法源擁有全國法規資料庫『法規內容』、『法規沿革』、『法規附件』的著作權」。

郭榮彥表示，首先，網路爬蟲是行之有年的技術，許多網路公司都有使用，Google用爬蟲建立搜尋引擎索引、Agoda爬房價、比價網爬電商資料、網路溫度計爬社群輿論，在網路世界，爬蟲是一個無所不在的技術，「概念其實就是類似人複製貼上的行為，只是用程式來做可以更快」。

郭榮彥指出，然而本案法院認為「網路爬蟲」可能構成妨礙電腦使用罪，代表未來所有爬蟲都有可能違法，甚至每個人在網路上複製貼上的行為，都可能屬於無故取得他人電磁紀錄，有違法或被提告的風險。

郭榮彥接著說，依照著作權法第7條，就資料之選擇及編排具有創作性者為編輯著作。並且依據智財法院的見解，如果這個選擇編排方式極其有限，或是無法表達創作性的話，即使花了很多心力去編輯，也不會構成著權，因此「我無法想像為何『法規內容』或是『法規沿革』會有著作權」。

郭榮彥感嘆，他不知道法院如何認定「法規內容」具有編輯著作，但他想強調一件事，就是政府的「全國法規資料庫」和法源法律網的資料是長的一樣的，因此依照本案的結論，若法源的法規有著作權，全國法規資料庫的法規也是具有著作權，而且這個著作權在法源手上，「我覺得應該沒有人會相信這件事是真的，但依照本案結論，似乎就是如此」。

郭榮彥表示，一直到現在，他都並不認為自己有做非法的事情，依照著作權法的判斷、依照對妨礙電腦使用的理解，他在Lawsnote做的事情，都是他認為合法的確信下所做的判斷，「但現實給我狠狠地一巴掌，重判四年，賠償一億多元，我才理解原來在台灣建立新創企業，比詐騙集團還可悲」。

郭榮彥最後說，在放棄律師工作投入創業的十多年間，他沒有一天不在思考怎麼透過科技協助法律應用的日子，結果有一家公司，自稱手握台灣法規，把他認為屬於公共財的著作權，挾著公權力，用荒謬的理由給他重重的一拳，「我想知道我做了什麼？需要遭受到這樣的懲罰，這樣刑度著作權案件中，是可比安博盒子的嚴重性，這樣賠償金額，也遠超過違法的伴唱機和盜版軟體，我也想知道，台灣社會期待什麼樣的價值」。