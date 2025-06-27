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故宮南院開館10週年　第50萬名觀眾為看《仙靈傳奇》幸運中獎

▲▼ 夏日親子月剛開跑 故宮南院喜迎第50萬名觀眾 。（圖／故宮南院提供）

▲由南院處處長彭子程代表歡迎並致贈禮物給第50萬觀眾，來自臺北淡水的親子 。（圖／故宮南院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

今年適逢故宮南院開館10週年，推出人氣國際大展「江戶浮世之美」特展，自開展後觀展熱潮不斷，又「2025夏日親子藝術月—浮世藝想曲」暑期活動今日上午開跑，下午已迎來第50萬名入館觀眾，迎接暑假來臨，國立故宮博物院南部院區今（27）日下午宣布喜迎第50萬名觀眾入館，年底前可望突破百萬人次。

現場由南院處處長彭子程代表歡迎並致贈「江戶浮世之美」特展圖錄及紀念提袋給第50萬觀眾，是來自臺北淡水的親子家庭-盧先生、林小姐及兩位孩子。盧先生表示，這是三天兩夜的嘉義之旅，特地安排第二天參觀故宮南院，起因於女兒閱讀小說《仙靈傳奇》而要求到南院來探詢神秘古物，沒想到幸運成為今年第50萬名入館觀眾，感到無比幸運。

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故宮蕭宗煌院長表示，故宮南院擁有70公頃園區，內外都適合遊憩。今年暑假南院推出「2025夏日親子藝術月—浮世藝想曲」，展廳內有適合親子探索、遊戲的活動，園區也有戶外劇場、體能活動、水舞燈光秀及無人機展演。蕭宗煌院長表示，希望透過不同空間、多元設計及各種形式的活動來打造豐富的五感體驗環境，激勵親子成為探究的共同體，使博物館成為親子成長路上的好朋友。

▲▼ 夏日親子月剛開跑 故宮南院喜迎第50萬名觀眾 。（圖／故宮南院提供）

▲夏日親子藝術月剛開跑，孩子們引頸期待進場。（圖／故宮南院提供）

目前廣受喜愛的「江戶浮世之美」特展中，葛飾北齋知名的富嶽三十六景〈神奈川沖浪裏〉及被暱稱為「黑富士」的〈山下白雨〉兩幅作品，只展至6月29日止，請把握最後幾天。7月1日起，葛飾北齋富嶽三十六景〈五百羅漢寺榮螺堂〉及〈甲州三坂水面〉，及歌川廣重〈東都繁榮之圖〉、歌川國貞〈江戶花屋船的消暑納涼〉等作品即將登場；而因應農曆7月的到來，7月29日起歌川國芳〈相馬的古內裏〉的大骷顱頭也將與大家見面。

▲▼ 夏日親子月剛開跑 故宮南院喜迎第50萬名觀眾 。（圖／故宮南院提供）

▲故宮南院夏日親子藝術月開跑，孩子體驗明信片套印的樂趣。（圖／故宮南院提供）

另外，同樣獲得廣泛迴響的「呷飽未—故宮書畫裡的飲食」特展，分為「黃庭堅惜福餐」、「蘇學士帶你吃和喝」、「大千上菜」、「男人逛菜市場」、「其他好料」單元，包含文化部指定為國寶的宋黃庭堅〈書苦筍賦〉、〈書糟薑銀杏帖〉等，共計展出41件珍品。8月31日前，邀請大小朋友在這個盛夏，以逛菜市場的心情來「視吃」古人的珍饈百味。

▲▼ 夏日親子月剛開跑 故宮南院喜迎第50萬名觀眾 。（圖／故宮南院提供）

▲故宮南院水舞燈光秀自6月27日開始 。（圖／故宮南院提供）

2025夏日親子藝術月—浮世藝想曲
即日起-114年8月31日
國立故宮博物院南部院區 全區
●戶外劇場：好玩的劇團《青鬼與赤鬼》
114年7月12日（星期六）18:30-20:00
國立故宮博物院南部院區 透南風廣場
●水舞燈光展演
114年6月27日-8月31日（週二至週日）16:30-21:30每小時4場
114年9月2日-10月12日（週二至週日）16:00-21:00每小時4場
（週一停演、中秋節正常演出）
國立故宮博物院南部院區 至善湖
●無人機展演
114年7月5日（星期六）19:30浮世繪主題
114年10月11日（星期六）19:30甲子萬年及院慶主題
國立故宮博物院南部院區 至善湖

「江戶浮世之美」特展
即日起-114年8月31日
國立故宮博物院南部院區 S101展廳
●專家對談
7月5日（星期六）14:00-15:30集賢廳
主持人：故宮余佩瑾副院長
與談人：李欽賢(藝術研究者)、馬孟晶(國立清華大學歷史研究所副教授)、 朱龍興(策展人)
●專題講座
7月12日（星期六）14:00-15:30 集賢廳
江戶庶民美術發達之背景/李欽賢 (藝術研究學者)
8月3日（星期日）14:00-15:30 集賢廳
江戶之後—浮世繪的尾聲與變貌/馬孟晶 (國立清華大學歷史研究所副教授)

「呷飽未—故宮書畫裡的飲食」特展
即日起-114年8月31日
國立故宮博物院南部院區 S203展廳
●策展人對談
7月20日（星期日）14:00-15:30 集賢廳
國立故宮博物院余佩瑾副院長、策展人書畫文獻處助理研究員吳誦芬、南院處助理研究員鄭涵云

▲▼ 夏日親子月剛開跑 故宮南院喜迎第50萬名觀眾 。（圖／故宮南院提供）

▲「呷飽未—故宮書畫裡的飲食」特展中，《設色菜蔬冊》呈現溥儒以書畫紀錄日常細節 。（圖／故宮南院提供）

▲▼ 夏日親子月剛開跑 故宮南院喜迎第50萬名觀眾 。（圖／故宮南院提供）

▲「江戶浮世之美」特展中，葛飾北齋知名的富嶽三十六景〈神奈川沖浪裏〉 。（圖／故宮南院提供）

 
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