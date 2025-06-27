國人不做！北市飯店外籍房務員比例增　撐起台灣餐旅業

▲房務員屬勞力密集工作，本國人大多不是做不來，就是不想做，儘管業者透過不同合法管道招募外籍學生、外籍配偶等，仍有很大人力缺口。（示意圖／報系資料庫）

圖文／CTWANT

月前交通部觀光署長周永暉鬆口，預計下半年開放旅宿移工，引來輿論關注，有人看好，有人看衰，擔憂排擠本國就業、國旅品質崩壞。CTWANT記者調查，大型飯店早就透過各種管道聘用外籍房務員，甚至多家飯店房務員本籍與外籍已達1比1，「移工不代表服務品質降低，反而是撐起台灣餐旅業的重要枝幹，不應被汙名化！」

對於引進旅宿移工恐影響服務品質的質疑聲浪，一位不具名飯店業者直接反駁，「台灣的小孩都被保護得太好了，不願意做勞力工作，反觀來這裡的僑生，有很強烈的賺錢需求，工作上普遍比台灣學生還認真，品質、態度都不會比較差。」

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據教育部統計，近5年來高職學生總數減少約14.5萬人，其中餐旅群學生減少4.2%，為所有學群中減幅最大者。以今年5月高雄餐旅大學就業徵才博覽會來說，各大飯店、餐飲集團共開出4327個職缺，扣掉最終錄取的新鮮人，竟有高達3676個的空缺「招嘸人」，足見僧多粥少。

一名餐旅學群老師就告訴CTWANT記者，「學校的飯店實習職缺，學生較多優先選擇前台、訂房工作，剩下最多的就是房務員、餐廳外場服務生等職缺，很明顯需要勞力服務的工作，都不會成為年輕人優先考量的職務。」

▲年輕人皆希望畢業後能從事體面工作，因此業者認為必須引進移工填補基層勞力的空缺，也推升台灣青年往高位、具發展性的工作前進。（示意圖／翻攝自高雄餐旅大學）

台北漢來飯店人資經理羅玉松也感嘆，以前大部分都用建教合作實習生補足正職人力缺口，但少子化，加上現在台灣學生都想從事光鮮亮麗的工作，基層勞務職缺沒人要做，所以各飯店開始透過其他管道引入外籍員工。

飯店餐廳端盤的服務生、樓層中忙進忙出的房務員，同樣是黑髮黃皮膚，但其實有許多都是外籍人士包辦。力麗觀光董事長楊竫如解釋，目前可供旅宿業者引入外籍人士的合法管道有海外實習合作學校、僑生專班及畢業僑外生專案。除此之外，飯店常配合的「外包清潔公司」也有不少員工來自越南或中國，這些員工大多為已取得台灣籍的陸配或越配。

海外實習合作學校為飯店與國外大學簽署實習合作，引進外籍大三實習生；僑生專班由政府主導，主打能「免費」上大學，又可「賺錢」的半工半讀模式，吸引東南亞國家學生，「不過前幾年因遭質疑『假實習、真打工』，並非真正學生，因此申請變嚴」；而去年8月開放申請的畢業僑外生專案，則是招募每年在台灣畢業的1.3萬名僑外生，盼能繼續留在台灣擔任中階房務員、餐飲等工作。

▲圖為嘉南藥理大學新南向國際專班學生於今年校方舉辦的就業博覽會積極投遞履歷找工作。（圖／報系資料庫）

根據業者們向CTWANT記者提供的人資數據，福容大飯店目前全台各館聘用外籍移工（含南向實習生、陸籍配偶、白領外籍正職與外籍實習生）比例約為6.9%，以印尼籍占比較高，越南籍次之。雲朗觀光集團在職員工共1107人，其中新南向專班的外籍實習生，就有超過30位以上。

其中人力最吃緊的房務員工作，大直英迪格及台北漢來飯店，本籍和外籍的比例達到1比1。據了解，另一間北市大型五星飯店，因大量採用外籍實習生和外包清潔公司取代正職員工，房務員本籍和外籍比例甚至高達1比9。這些人為台灣餐旅觀光業帶來不小貢獻。

知本老爺酒店總經理劉祖寧也為外籍員工發聲，移工不代表服務品質降低，重點還是在於是否給予適當的訓練，國際間許多知名品牌的旅館都採用移工，服務品質也還是有目共睹。

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