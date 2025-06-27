咖啡廳老闆攜中人賣「六角彩子真跡」爽收650萬　富商買假貨怒告

▲北市男子以650萬買了3幅日本藝術家六角彩子（Ayako Rokkaku）畫作，結果買到假貨。（示意圖／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市劉姓富商認識一名自稱藝廊經營者的朱姓男子，對方介紹他購買日本藝術家六角彩子的原作畫作，並稱畫作由一位收藏人士提供，已取得真跡保證。劉男信以為真，支付新台幣650萬元購得3幅畫作，事後卻經多方鑑定確認為仿品決定提告。士林法院審理後，認定畫作非真跡，且胡姓畫商與朱男構成共同詐欺，判須連帶返還650萬元及利息，全案可上訴。

劉男於2022年間，在台北市大稻埕某處老宅改建的複合式空間內認識朱姓男子。朱自稱為藝廊負責人，並介紹其合作對象胡姓女子，表示胡女持有日本當代藝術家六角彩子的8幅原作畫作。朱強調，畫作已經過網站比對，是真跡無誤，並保證可開立保證書與購買證明。

劉男信以為真同意購買其中3幅畫作，雙方約定總價650萬元。劉男分3次匯款至朱男或其指定帳戶，並取得畫作與蓋有「胡黎」署名的保證書及證明文件。

畫作到手後，劉男委託「保利香港拍賣集團」與日本「筱田美術」鑑定，並轉由六角彩子之代理畫廊「gallery delaive」確認真偽，回覆結果皆指畫作為仿品。

法院則委託「財團法人中華民國畫廊協會」鑑定3幅畫作，鑑定報告指出，畫面出現大量筆刷痕跡，與六角彩子慣用之手指作畫技法不符，畫布材質也與其慣用的荷蘭畫布不同，並有構圖比例與原作格式不符等問題。

法院認為，劉男在交易時即要求出具保證書與收藏人簽署的購買證明，顯見「畫作真偽」為交易重要基礎。胡女所出具的保證書為其自行製作，未見藝術家本人、畫廊或代理機構簽章，缺乏公信力，卻仍作為交易文件提供，已構成隱匿重要資訊，使劉男陷於錯誤，屬可撤銷之詐欺行為。

法院審酌全案，認定劉男基於對畫作真跡之信賴才付款，而實際收到者為仿品，判決朱男與胡女須連帶返還650萬元本金，並分別自訴狀送達後之不同日期起，按年息5%加計至清償日止。