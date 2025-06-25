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出國玩回來千萬別這樣做！這裡藏菌量比馬桶高58倍

▲▼行李箱、行李箱示意圖、輸送帶、托運行李、機場行李。（圖／VCG）

▲專家提醒，行李箱一部位藏菌量相當高。（圖／VCG）

記者楊庭蒝／綜合報導

不少人旅遊回家後，習慣直接把行李箱放到床上整理，卻沒想到這個動作可能讓大量細菌伴隨旅途一同「回家」。一項英國研究發現，行李箱的輪子竟可能比公共馬桶座圈還髒近60倍，專家呼籲民眾重視行李衛生，並提出五大清潔與預防措施，幫助降低病菌威脅。

根據每日郵報報導，英國一家旅遊保險公司InsureandGo委託研究團隊進行測試，針對行李箱的輪子、底部及拉桿把手等常與外界接觸的部位進行細菌含量檢測。結果顯示，輪子攜帶的細菌量是公共馬桶座圈的58倍，成為全箱最「毒」區域。

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據報導，微生物學家艾咪-梅·波因特（Amy-May Pointer）解釋，行李箱在機場、街道或洗手間地板等公共區域滾動，容易成為各種細菌的溫床。她提醒，若將這些污染源直接擺上床鋪或桌面，恐導致細菌進一步擴散至居家環境。

雖然調查結果令人咋舌，但波因特強調，只要養成良好衛生習慣，就能有效阻止細菌從行李箱轉移至生活空間。她建議旅客採取以下5項簡單步驟：

1. 避免直接接觸床鋪或地毯
抵達住宿地點後，應盡量使用飯店提供的行李架擺放行李箱，避免直接放在床上或地板上。若無行李架，也可用塑膠浴帽或袋子套住輪子，降低污染風險。

2. 避開明顯髒污區域
在戶外移動行李時，應避免推過積水、泥濘或地面明顯骯髒處。輪子保持乾淨，有助於減少細菌附著。

3. 搬運後立刻洗手
行李箱拉桿與把手也是細菌容易聚集之處，搬運後務必立即洗手，避免無意中將病菌帶入口鼻或食物。

4. 回家第一步：徹底擦拭
抵達家門後，應立即以酒精濕巾或肥皂水擦拭行李箱外部，特別是輪子和底部，徹底清除附著的髒污與細菌。

5. 定期深層清潔行李箱
若行李箱輪子可拆卸，建議定期以溫熱肥皂水浸泡清洗；硬殼箱可用稀釋漂白水擦拭，布質箱則搭配吸塵器與小蘇打粉進行除菌，避免霉菌滋生。

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