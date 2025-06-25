不是蛀牙！口腔出現「2症狀」恐是免疫系統警訊

▲如果出現口乾、牙齦流血等症狀，可能是免疫系統警訊。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

唾液不只是消化輔助液，更是人體免疫防線的重要一環。基因醫師張家銘分享，唾液中含有眾多免疫分子與抗菌蛋白，尤其分泌型免疫球蛋白A（SIgA）在口腔中擔任首要防禦角色，能主動攔截細菌與病毒。醫師提醒，口乾、牙齦流血等症狀可能是免疫系統警訊，民眾應透過簡單日常習慣，如喝水與良好口腔衛生，來強化防禦力。

張家銘指出，口腔就像人體的邊境，而唾液中負責免疫的SIgA（分泌型免疫球蛋白A，人體第一道免疫防線）扮演守衛角色，能在病原體入侵前主動攔截，進行「免疫排除」，避免細菌附著於黏膜表面。他強調，這些看不見的防禦反應其實每天、每分每秒都在我們體內默默進行，是最早也最貼身的免疫機制。

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醫師提醒，壓力、熬夜、講話多或飲水不足都會導致唾液分泌減少，使免疫分子與抗菌因子的數量下降。此時細菌更易攻擊牙齦，甚至進入血液引發慢性發炎。研究顯示，乾燥症患者或癌症治療後的病人更易發生口腔感染，顯示唾液對健康的保護不容忽視。

▲如果出現口乾、牙齦流血等症狀，可能是免疫系統警訊。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



「刷牙流血不是小事。」張家銘指出，牙齦溝液內可偵測出炎症指數如IL-1β（白細胞介素-1β，是重要的促炎細胞因子，在免疫和發炎反應中扮演關鍵角色）與CRP（C-反應蛋白，是一種發炎指標，用來評估身體的發炎程度），未來甚至可能取代抽血，成為即時、非侵入的免疫檢測工具。他強調，這項技術不僅能提早察覺口腔發炎，更可能幫助臨床追蹤免疫反應是否失衡，是牙科與預防醫學的新契機。

張家銘表示，孩童時期的口腔菌相會影響終生免疫體質，若從小蛀牙菌過多、刷牙習慣不佳，恐導致免疫系統失衡，增加氣喘、過敏與自體免疫疾病風險。他呼籲家長應注重孩子的口腔衛生，建立早晚刷牙、不睡前吃甜食的習慣，為孩子的健康奠定長遠基礎。