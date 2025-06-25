去年9月起超速已奪2命　竹山台3丙線4.7公里處7/1起固定測速

▲竹山鎮臺3丙線4.7公里處固定測速桿將於7月1日正式啟用。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山鎮臺3丙線4.7公里處於113年9月及今年2月分別發生1起行人死亡等交通事故，原因多為車輛違規超速，警方因此決定設置固定式測速設備，並將自7月1日起正式啟用取締，以達「減速、警示、保命」之效果。

南投縣警察局交通隊表示，該路段因筆直順暢、環境空曠，駕駛人易因視覺錯覺或疏忽而超速，除自去年9月至目前累計發生2起行人死亡交通事故，還曾發生多起A2交通事故；該測速設施於今年4月完成設置，警方也持續透過各式管道加強宣導，並透過新聞稿、社群平台、地方里鄰通報系統及沿線告示標誌等方式，進行廣泛提醒，期望駕駛人能及早調整行車習慣。

交通隊強調，本次啟用測速設施，以科技執法將使違規駕駛行為無所遁形，但目的是為了防患未然、減少不必要的傷亡與悲劇，並非為開單取締，也將持續針對事故熱點進行監測與規劃，結合移動式測速照相及巡邏作為，強化各重要路段的行車秩序。

南投縣警局呼籲所有用路人養成守法駕駛的習慣、行經該路段務必遵守速限規定，才能確保自身與他人行車安全，亦可避免受罰，也讓交通環境更友善。