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南投偏僻山區藏私菸私酒工廠！警同日破獲　這間挨罰1千萬

▲南投警方破獲竹山鎮以茶葉廠掩飾的私菸工廠，起獲大量原料和成品。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲南投警方破獲竹山鎮以茶葉廠掩飾的私菸工廠，起獲大量原料和成品。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

辜姓男子、彭姓男子分別於南投濁水線偏僻山區闢設私菸和私酒地下工廠，警方成立專案小組同日分別前往破獲，於辜男地下工廠起獲超過5000公斤菸絲、紙菸成品3萬支，估算市值近1500萬，縣政府依法處以最高罰鍰1000萬元，彭男地下工廠則被起獲超過9萬公升的柚子露等成品和半成品。

南投縣警察局指出，該局刑警大隊科偵隊、偵二隊分別接獲情資，發現竹山鎮及名間鄉地區有製造私(劣)菸酒之地下工廠，並透過管道將劣質菸酒流入市面販售，以假亂真、牟取暴利，嚴重影響公平交易及傷害國人健康，因此成立專案小組，於今年度財政部第1次不定期查緝私劣菸酒專案期間全力偵辦。

▲南投警方破獲名間鄉以茶葉廠掩飾的私菸酒工廠，起獲重達數公噸原料和成品。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投警方破獲名間鄉以茶葉廠掩飾的私菸酒工廠，起獲重達數公噸原料和成品。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投警方破獲名間鄉以茶葉廠掩飾的私菸酒工廠，起獲重達數公噸原料和成品。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方調查發現，私菸案嫌犯利用地處偏僻山區倉庫及工寮，偽裝為茶葉及水果加工廠進行非法作業，且外觀看似正常、不易察覺，車輛人員又可正常出入，企圖避免遭查緝及分散風險；專案小組經長期跟監埋伏，於今年3月會同縣府私劣菸酒查緝小組執行行政稽查，破獲辜男在竹山鎮東鄉路的私菸工廠，現場查獲306包菸絲、每包重達17公斤，總重量5202公斤，估計可製成私菸37萬1570包，另有可包裝成1500包的3萬支紙菸，並扣押捲菸機1臺、捲菸紙100盒、切絲機1台、酒精1桶、香精1桶及噴霧器1臺。

▲▼南投警方破獲名間鄉私酒工廠。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投警方破獲名間鄉私酒工廠。

▲南投警方破獲名間鄉以茶葉廠掩飾的私菸酒工廠，起獲重達數公噸原料和成品。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投警方破獲名間鄉以茶葉廠掩飾的私菸酒工廠，起獲重達數公噸原料和成品。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方另於同日在名間鄉員集路查獲彭姓男子的私酒工廠，現場查獲柚子露半成品(1000L)計51桶、柚子露半成品(1萬L)計4桶、梅子酒(10L)1桶及藥酒半成品(100L)計6桶。

警方表示，依《菸酒管理法》規定，未經許可產製之菸酒品即為私菸(私酒)，處5萬元至100萬元以下罰鍰，但查獲物查獲時現值超過100萬元者，處現值1倍至5倍罰鍰，最高以1000萬元為限；而本次查獲私菸部分，估算現值為1492萬2800元，因此辜男罰鍰達1000萬元，相關扣押物將依規定辦理後續行政裁處作業。

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