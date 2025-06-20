饅頭媽「相關店面」10天3度遭撞！鴨舌帽男幹的　要她曖昧對象出面

▲饅頭媽店面昨晚遭衝撞，警方已經鎖定一名頭戴鴨舌帽男子通知到案說明。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

網紅饅頭媽「林榆芯」捲入小三風波，不料繼已婚張男經營的精品店9日遭轎車衝撞、鄭姓前男友的茶行11日遭貨車衝撞後，19日晚間又有一輛黑色賓士衝撞饅頭媽的「饅自然」總店。警方目前已經鎖定特定犯嫌，據了解，饅頭媽告訴警方曾收到恐嚇訊息，內容則是逼迫張男出面處理感情事，至於是否與外傳鄭男債務有關，有待進一步釐清。

第四警分局昨晚7點多接獲報案，位在寶山東一街的「饅自然」店面，遭人以賓士轎車衝撞，店面負責人廖女當時正在處理包裹，經此一撞，店面大門嚴重受損、包裹被撞倒，所幸人無受傷。

經警方通知饅頭媽、林女製作筆錄，林自稱19日凌晨有收到不明人士私訊恐嚇，稱妹妹遭林女的男性友人張男欺負，要求林女請張男出面處理，否則雙方都會不好過，林女認為可能是遭該不明人士衝撞店面，林女已經提出恐嚇、毀損告訴。

初步了解，警方調閱監視器後，鎖定一名頭戴鴨舌帽年輕男子，犯案後隨即落跑，已以車追人，鎖定特定犯嫌到案說明中，全案與先前兩案是否有關聯，待釐清。

▲「饅頭媽」表示，凌晨才接獲陌生男子恐嚇，不料當晚就出事。（圖／翻攝自IG／shin_0604）



饅頭媽19日深夜在IG證實，她晚間7點接獲店長通知，稱總店遭到一輛黑色賓士衝撞，導致店外堆放的貨品被撞散一地，所幸現場人員均平安，無人傷亡，「至於是誰所為，我不願也不打算再多做揣測，只覺得滿心無奈與委屈。」

饅頭媽表示，她凌晨才收到恐嚇訊息，當晚店面就被撞擊，接二連三的狀況已經讓她心力交瘁，「今天是我兒子的生日，真的不想讓這樣的事影響到家人的心情，所以我選擇先陪孩子過完生日，再來處理後續的事情。」

早前，饅頭媽才在IG透露，連日來深夜都會收到一名陌生男子傳訊恐嚇，自稱在海外從事偏門行業，還一直要求私約見面解決買賣糾紛，「若真如其所言，購買到假貨，為何不提供與我公司之間的購買紀錄截圖？相反地，卻一再以約我外出為由，意圖接觸，其真正用意更令人質疑。」