3惡煞逼還20萬工程款！押人囚禁5天　等不到他回家女報警救父



▲3惡煞新北市押人囚禁，北市捷運站談判破局。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局大同分局在24日凌晨2時許接獲新北市警局轉報，1名男子20日於位在新北市的工程公司遭人押走，甚女兒隔天出面協商未果，男子被人帶往新北市樹林區囚禁，女兒以為父親還在協商債務，但是3天後父親仍沒回家，才在24日報警處理，最後由北市警局大同分局展開調查，於新北市樹林區將人救出。

警方調查，62歲的張姓男子，平時從事工程公司的下游小包商工作，與另間工程公司有工程款上的借貸糾紛，該公司透過35歲陳男、52歲陳男以及34歲的鄒女出面，將張姓男子強押上車，並且要求張姓男子借錢償還20萬債務。

張姓男子20日被強押上車後聯絡上女兒，相約21日晚上9時許，在北市中山捷運站6號出口相談還款事宜，但是雙方協調未果，張姓男子還是被陳男等人押走，女兒原本認為父親還在協商還款事宜才沒有回家，但是連續3天沒回家，才在24日發現不對勁報警處理。

北市大同分局在接獲新北市轉知，立刻聯繫被害人女兒，釐清狀況後確認張姓男子被人囚禁在新北市樹林區，最後成功救出張男，並且查扣第2級毒品依托咪酯菸彈3顆、菸油2罐及智慧型手機6支等證物一批，全案依妨害自由、毒品危害防制條例移請士林地檢署偵辦。