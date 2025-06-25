「碩士醫美女友」點火燒死叼菸惡男　認殺人罪：一直被刺激

記者許權毅／台中報導

台中市一名「叼菸惡男」李男去年駕車撞死矽品工程師，犯後態度差引起熱議，隔月竟因為跟女友謝女爭吵，被對方潑灑汽油活活燒死。案件今日起由國民法官密集審理，謝女認罪，但擁有碩士學歷的謝女原本從事醫美行業，如今淪為階下囚，令人唏噓。

▲台中叼菸惡男李男（藍衣）去年與女友謝女（黑衣）發生爭吵，遭謝女潑油點火燒死。（圖／記者許權毅翻攝）



回顧案情，李男當時撞死29歲矽品工程師後，獲得交保，結果事隔一個月，與女友謝女發生嚴重爭吵，謝女帶著擁槍的乾哥陳男找上李男，謝女與李男當街嚴重爭吵，憤而持剛購買的一桶汽油往李男潑灑，李男還拿起汽油桶放在謝女眼前，挑釁要求繼續潑灑，謝女情緒失控，拿出打火機進入李家，點燃李男身上汽油，李在搶救數天後身亡。

謝女被依殺人、放火等罪起訴，今日起由國民法官庭密集審理，預計下周一（30日）宣判。

謝女自警詢、偵查、審理均全數坦承犯行，並表示對李母感覺很抱歉、很遺憾。謝女辯護律師邱偉智指出，本案因謝女都認罪，僅就量刑辯論，主要在於謝女是否因身心障礙、有悔意以及情堪憫恕的得以減刑。

▲▼案件今日審理，檢方今日提示事發當下影片。（圖／民眾提供）



檢方今日當庭提示事發時附近民眾拍下之影片、路口監視器，可見謝女整個人歇斯底里，李男以浮誇方式走路，兩人在路邊爭吵，謝潑灑大量汽油，一旁李男的友人賴女，還曾抱著謝女阻止點火行為。賴女則說，聽見謝女說「要跟他玉石俱焚」。

檢方今日提示謝女審判外供述，謝女稱當天是李的機車沒油，李當時的精神狀態不佳，才自願幫忙去購買汽油，後來跟一同前往買油的乾哥陳男聊天，想起跟李的感情糾紛，回去李家找李男爭吵，又被李男挑釁，「一直刺激我」，才會一時失控，自己也嚇到，並沒有想讓李死亡的意思。

李母律師認為，謝女所為是蓄意，被害人當時已經遠離爭吵現場，但謝女一而再再而三要進入屋內，蓄意、惡意傷害被害人，犯行明確。

▲謝女當時闖入屋內對全身汽油的李男點火。（圖／記者許權毅攝）



檢察官張子凡論告，認為謝女潑灑汽油5次以上、至少2公升，李被潑灑汽油後已經進屋，謝不選擇迴避，且進入後不到1分鐘就點火，導致被害人體無完膚、屋內遭燒毀，構成殺人與放火罪。

邱偉智則說，謝女有多次精神科就診記錄，當時與李男爭吵，主因是不滿李男欺騙，說到「你騙我、殺了我」等語，李男有數次拿起汽油桶刺激被告，但謝女均認罪。全案預計明早續行審理。