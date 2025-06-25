　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「碩士醫美女友」點火燒死叼菸惡男　認殺人罪：一直被刺激

記者許權毅／台中報導 

台中市一名「叼菸惡男」李男去年駕車撞死矽品工程師，犯後態度差引起熱議，隔月竟因為跟女友謝女爭吵，被對方潑灑汽油活活燒死。案件今日起由國民法官密集審理，謝女認罪，但擁有碩士學歷的謝女原本從事醫美行業，如今淪為階下囚，令人唏噓。

▲▼勸架女就是小三！叼菸惡男被女友撞見帶她買早餐...動手點火殺人未遂偵辦。（圖／記者許權毅攝）

▲台中叼菸惡男李男（藍衣）去年與女友謝女（黑衣）發生爭吵，遭謝女潑油點火燒死。（圖／記者許權毅翻攝）

回顧案情，李男當時撞死29歲矽品工程師後，獲得交保，結果事隔一個月，與女友謝女發生嚴重爭吵，謝女帶著擁槍的乾哥陳男找上李男，謝女與李男當街嚴重爭吵，憤而持剛購買的一桶汽油往李男潑灑，李男還拿起汽油桶放在謝女眼前，挑釁要求繼續潑灑，謝女情緒失控，拿出打火機進入李家，點燃李男身上汽油，李在搶救數天後身亡。

謝女被依殺人、放火等罪起訴，今日起由國民法官庭密集審理，預計下周一（30日）宣判。

謝女自警詢、偵查、審理均全數坦承犯行，並表示對李母感覺很抱歉、很遺憾。謝女辯護律師邱偉智指出，本案因謝女都認罪，僅就量刑辯論，主要在於謝女是否因身心障礙、有悔意以及情堪憫恕的得以減刑。

▲▼10年前屁屁中彈...今又被燒重傷！叼菸惡男超亂生活圈如炸彈。（圖／民眾提供）

▲▼案件今日審理，檢方今日提示事發當下影片。（圖／民眾提供）

▲▼叼菸惡男慘叫聲曝！女友大喊「他騙我」動手把他燒成火球。（圖／民眾提供）

檢方今日當庭提示事發時附近民眾拍下之影片、路口監視器，可見謝女整個人歇斯底里，李男以浮誇方式走路，兩人在路邊爭吵，謝潑灑大量汽油，一旁李男的友人賴女，還曾抱著謝女阻止點火行為。賴女則說，聽見謝女說「要跟他玉石俱焚」。

檢方今日提示謝女審判外供述，謝女稱當天是李的機車沒油，李當時的精神狀態不佳，才自願幫忙去購買汽油，後來跟一同前往買油的乾哥陳男聊天，想起跟李的感情糾紛，回去李家找李男爭吵，又被李男挑釁，「一直刺激我」，才會一時失控，自己也嚇到，並沒有想讓李死亡的意思。

李母律師認為，謝女所為是蓄意，被害人當時已經遠離爭吵現場，但謝女一而再再而三要進入屋內，蓄意、惡意傷害被害人，犯行明確。

▲▼叼菸惡男疑劈腿！女友被綠了點火燒他　乾哥哥持槍助威也被抓。（圖／記者許權毅攝）

▲謝女當時闖入屋內對全身汽油的李男點火。（圖／記者許權毅攝）

檢察官張子凡論告，認為謝女潑灑汽油5次以上、至少2公升，李被潑灑汽油後已經進屋，謝不選擇迴避，且進入後不到1分鐘就點火，導致被害人體無完膚、屋內遭燒毀，構成殺人與放火罪。

邱偉智則說，謝女有多次精神科就診記錄，當時與李男爭吵，主因是不滿李男欺騙，說到「你騙我、殺了我」等語，李男有數次拿起汽油桶刺激被告，但謝女均認罪。全案預計明早續行審理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
592 2 3863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／襲擊李正皓　賓士男起底...疑走不出情傷PO文抒發
快訊／墾丁凱撒又傳食物中毒！16人發燒腹瀉
是你嗎？　加油爽中1000萬沒人領「消費地點曝光」
叼菸惡男遭女友潑油點火亡　母聽哀號聲淚崩：一直求她幫忙滅火
「碩士醫美女友」燒死叼菸惡男　認殺人罪：一直被刺激
5大學生相約千層岩瀑布戲水　20歲男命喪秘境
賀瓏被爆偷吃Albee　前女友龍龍「表演神預言」狠嗆：祝你G

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／辣椒水襲擊李正皓　賓士男起底...疑走不出情傷PO文抒發

墾丁凱撒又出事！律師公會團疑食物中毒　16人出現發燒腹瀉症狀

獨／新北男幫喬債反遭囚禁痛毆「10萬贖人」　警攻堅逮4嫌

誤認特戰老兵是通緝犯！警當街痛毆還噴辣椒水　懲戒法院降2級改敘

海巡隊員淪共諜！「1季收6萬+年終」洩軍事機密　海巡署回應了

叼菸惡男遭女友潑油點火亡　母聽哀號聲淚崩：一直求她幫忙滅火

通緝男開賓士「逼車又肇逃」警長上班鷹眼逮人　還搜出一堆毒品

大學生放暑假！5人相約千層岩瀑布戲水　20歲成大生命喪秘境

「碩士醫美女友」點火燒死叼菸惡男　認殺人罪：一直被刺激

高雄鳥園遭竊！12隻大紫紅鸚鵡一口氣被偷　驚人損失金額曝

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

「不反共的不是真中華民國派」　賴清德：反共＋護台可反併吞

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

【泰格與雪兒】誤會大了

天殘遺言揭為愛卑微　賀瓏逼墮胎「血多到流出尿布」　喜劇圈不忍了爆渣男行徑

獨／辣椒水襲擊李正皓　賓士男起底...疑走不出情傷PO文抒發

墾丁凱撒又出事！律師公會團疑食物中毒　16人出現發燒腹瀉症狀

獨／新北男幫喬債反遭囚禁痛毆「10萬贖人」　警攻堅逮4嫌

誤認特戰老兵是通緝犯！警當街痛毆還噴辣椒水　懲戒法院降2級改敘

海巡隊員淪共諜！「1季收6萬+年終」洩軍事機密　海巡署回應了

叼菸惡男遭女友潑油點火亡　母聽哀號聲淚崩：一直求她幫忙滅火

通緝男開賓士「逼車又肇逃」警長上班鷹眼逮人　還搜出一堆毒品

大學生放暑假！5人相約千層岩瀑布戲水　20歲成大生命喪秘境

「碩士醫美女友」點火燒死叼菸惡男　認殺人罪：一直被刺激

高雄鳥園遭竊！12隻大紫紅鸚鵡一口氣被偷　驚人損失金額曝

職工福利做得好！　台南市勞工局學習坊推幸福職場

高雄登革熱陽性容器率單周飆64%　40歲女遊馬爾地夫、東南亞確診

獨／辣椒水襲擊李正皓　賓士男起底...疑走不出情傷PO文抒發

讓愛閃耀公益服務補助專案開放申請　南投7／14辦提案說明會

年輕的悍將會「一生懸命」應戰　古久保：全力衝刺起來很恐怖

遠雄港股利1.3元　今年看好AI與電商業務、加值園區新樓添H2業績

包辦追平＋再見轟！　天使農場頭號大物摩爾締超罕見紀錄

墾丁凱撒又出事！律師公會團疑食物中毒　16人出現發燒腹瀉症狀

006208公告納入「收益平準金」 市場曝1功能埋伏筆

39歲女「腹脹如孕婦」竟罹晚期大腸癌　醫揭危險飲食習慣

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

社會熱門新聞

男收到付費A片轉傳到500人群組！AV女優怒告

疑撞車噴飛　騎士當場斷氣送醫

她街頭錄影　遭調查局違反國安法約談

軍卡輾斃三峽母女！　上兵不認罪判10月

快訊／上班快改道！　國1事故塞爆

即／台南千層岩瀑布傳悲劇！　20歲成大男溺水搶救不治

台中深夜2機車對撞　男騎士不治重機女頸椎受傷

地面師二次剝皮詐12長者3.7億　主謀遭求刑10年

車禍千萬別講3字　律師：肇責馬上拉高！

騎士外側左轉！慘被自小客高速撞飛慘死

機車闖紅燈撞飛國小畢業生　恐怖畫面曝

緊急避難包放這些　6大類項目一次看

快訊／新竹工業大樓凌晨起火！上班交通大亂

即／台中阿北離奇死亡！米酒疑被菸蒂點燃奪命

更多熱門

相關新聞

嗆校園殺人成大碩士判10月　不得靠近5百米

嗆校園殺人成大碩士判10月　不得靠近5百米

成功大學一名王姓碩士畢業生，疑因就學期間對校內人員不滿，2025年2月16日透過傳臉書訊息揚言要殺害成大教授與學生，讓這件事登上「世界頭條」，台南地院認王男犯下恐嚇公眾罪，判刑10月，緩刑3年，並於緩刑期間接受保護管束，支付公庫10萬元，同時須遠離成大校區500公尺，遵守醫療與接觸限制。

台中阿北墜10米邊坡　疑煙蒂引燃落葉燒死他

台中阿北墜10米邊坡　疑煙蒂引燃落葉燒死他

持刀弒母焚屍逃逸！桃園逆子遭起訴

持刀弒母焚屍逃逸！桃園逆子遭起訴

台東民宅惡火奪2命　女租客縱火被起訴

台東民宅惡火奪2命　女租客縱火被起訴

即／台中阿北離奇死亡！米酒疑被菸蒂點燃奪命

即／台中阿北離奇死亡！米酒疑被菸蒂點燃奪命

關鍵字：

台中叼菸惡男女友燒死縱火殺人

讀者迴響

熱門新聞

大腸癌3警訊！　醫：許多人早期幾乎沒症狀

簽約才知大地主是邱澤！　低調持迪化街古厝6年

開轟賀瓏　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

小S憔悴「瘦到撐不起衣服」登熱搜

快訊／「首來族」7/1起「免費限期」辦台胞證

林妍霏控賀瓏「為自保公開天殘遺書」凱莉留5字表態

疑似天殘生前Line對話曝光

丫頭吃飯合照曝光「竟是知名韓男星」

潘若迪扮席琳狄翁「本人認證」

「小龍女」賴可約會小7歲統一獅球員全被拍

許瑋甯「7個月渾圓孕肚照」首曝光

Albee曾是黑澀會美眉　他曝「當時模樣」網吵翻

「小胖老師」袁惟仁57歲了！植物人臥床7年

Albee深V泳裝「C級上圍」疑露點　被翻出考古

雙颱恐生成！侵台關鍵時間點出爐

更多

最夯影音

更多

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面