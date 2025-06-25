Albee被挖3大黑歷史！10年前「當奧客」遭砲轟　2件全扯上賀瓏

▲賀瓏與Albee爆緋聞，扯出三角戀疑雲。（翻攝albeefin IG）

圖文／鏡週刊

31歲脫口秀主持人賀瓏日前被目擊與《夜夜秀》搭檔、女星Albee一同現身日本大阪，兩人爆熱戀，怎料23日所屬團隊薩泰爾娛樂卻突然宣布與他終止合作，賀瓏隨後證實雙方結束合作關係，並首度公開承認，與已故單口喜劇演員「天殘」（本名翁芝瑩）有過一段情，但後來又遭爆無縫接軌、逼墮胎等渣男行徑，女主角之一Albee的也陷入「知三當三」疑雲。有人提起Albee過去的3大黑歷史，而她的爭議中，有2件就是與賀瓏有關。

37歲的Albee是《我愛黑澀會》出身，結目收攤後，主持過大大小小的節目，不過，最讓人印象深刻的，是她10年前「當奧客」的黑歷史。2015年她到花蓮縣吉安鄉「轟炸雞場」用餐，飯後在餐廳開臉書直播，嫌棄食物難吃、店家服務差，態度囂張，結果網友砲轟。之後Albee刪除影片，並發文為自己的態度道歉。

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▲Albee 過去在餐廳當奧客，開直播嫌棄食物難吃。（翻攝網路）

第二起爭議，則是2024年中國前《央視》記者王志安在台灣總統大選期間，登上《賀瓏夜夜秀》，表示台灣選舉造勢像一場秀，「推身障者上台煽情」還做出模仿動作，被指在影射已故民進黨不分區立委候選人陳俊翰。當時賀瓏和Albee聽聞後在一旁拍手附和，尤其Albee還發出「哈哈哈哈哈」大笑聲，引發網友怒火。之後Albee發文道歉，表示錄影現場的回音很大，當下沒聽清楚王志安說的竟然是「殘疾人」，強調自己沒有歧視過任何人。

▲王志安（右）在節目上訕笑身障律師，Albee（左）聽完後拍手大笑。（翻攝YouTube影片畫面）

近期最大爭議，則與已離世的天殘有關，回顧整起風波，賀瓏與天殘交往6年，於今年4月6日和平分手，天殘表示賀瓏不再愛她，強調無第三者介入。4月17日，天殘在生日當天輕生，留下遺書及IG貼文「好的前任應像死了一樣」。6月19日，賀瓏與Albee被拍到在日本大阪親密同遊。6月23日，薩泰爾以「理念不合」為由與賀瓏解約，賀瓏公開天殘遺書自清絕無劈腿。但天殘好友林妍霏隨後爆料，賀瓏曾逼天殘墮胎，且因嫌天殘「太胖」分手，引發爭議。

對此，遭指介入感情的Albee昨澄清，與賀瓏在分手後才成為朋友，否認感情重疊。強調兩人真正開始有私人聯繫是在賀瓏於4月初與天殘分手之後。對於大阪的新聞，她表示：「我與賀瓏在這段期間的相處，陪伴著彼此，我尊重每個人的選擇和自由意志，同時，我沒有對不起任何一個人。」話題持續延燒。

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