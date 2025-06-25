Google Earth迎接20周年　新增歷史街景功能讓你重返2005街頭

▲Google Earth歷史街景功能登場 。（圖／Google Earth，下同）

記者吳立言／綜合報導

Google Earth迎來20周年，並以新增「歷史街景影像」作為慶祝里程碑的一部分，讓全球使用者能以更多視角探索地球的演變軌跡。這項功能讓使用者不僅能從衛星和空拍角度鳥瞰世界，也能穿梭不同年代、回顧城市街道的變遷。

Google Earth最初源自公司對Keyhole的收購，並於2005年6月首次推出Google版本。當年甫上市一星期即創下超過1億次下載，成為當時最熱門的地理資訊工具之一。歷年來，Google持續強化其3D地球建模與瀏覽體驗，並將其平台擴展至網頁端，讓更多人能無需安裝軟體也能探索地球各地。

截至目前，Google Earth累計整合數十億張來自空拍、衛星影像、街景與3D模型的照片，Google透露，過去一年內就累積達20億次地點搜尋。

除了新增歷史街景外，Google也為專業用戶開放更多數據資源，包括城市的樹冠覆蓋率與地面溫度資訊。這些數據對都市規劃者與氣候研究人員來說具有重要參考價值。事實上，隨著大多數大眾習慣使用Google Maps，Google Earth近年逐漸轉型為專業分析與環境評估工具，例如應用於建築物檢視或太陽能設施部署評估。

去年，Google更將Gemini AI模型整合至Google Earth，用於提供城市級別的智慧分析與可視化資料，持續拓展其在專業領域的應用深度。

當世界不斷向前，Google Earth選擇幫助我們回望過去。透過全新推出的歷史街景功能，使用者不只能鳥瞰地球，更能親身走進2005年的街頭，見證城市與環境在20年間的轉變。這不只是一次技術更新，更是一場關於記憶與視角的時間旅行。隨著專業應用日益深化，Google Earth將繼續在時空中搭建橋梁，讓我們看見地球的過去，也洞察未來的可能。