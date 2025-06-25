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6輛導彈發射車隱身嶺南叢林　央視曝東風-10A機動演習

▲▼火箭軍某部在嶺南叢林的高溫、高濕條件下展開東風-10A巡航導彈模擬發射演練。（圖／翻攝自央視）

▲火箭軍某部在嶺南叢林的高溫、高濕條件下展開東風-10A巡航導彈模擬發射演練。（圖／翻攝自央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

國際局勢動盪，大陸近日透過官媒釋放火箭軍導彈部隊進行東風-10A（DF-10A）巡航導彈實戰化演練畫面，釋放解放軍的軍事鬥爭正如火如荼準備訊號。東風-10A為中國自製遠程地對地巡航導彈，射程可達到1500公里以上，可覆蓋第一島鏈、南海以及印度大部分地區。

《央視》在近日的節目中專題報導火箭軍某部，在嶺南叢林的高溫、高濕條件下展開實戰化演練。畫面同時曝光該導彈部隊裝備的東風-10A巡航導彈，在運輸-起豎-發射-維護一體化的越野車輛上，搭載著3聯裝巨大的導彈發射筒，而在導彈模擬發射前，有6輛3聯裝的導彈發射車，在茂密的植被中機動行進。

分析指出，報導提及的「嶺南叢林」，等於披露了該火箭軍導彈部隊的作戰部署範圍，其隸屬於南部戰區，作戰範圍涵蓋中國南部的湖南、廣東、廣西、海南、貴州、雲南六個省區，戰略方向主要包含南海諸島、東南亞等在內的南海及其周邊地區。

▲▼火箭軍某部在嶺南叢林的高溫、高濕條件下展開東風-10A巡航導彈模擬發射演練。（圖／翻攝自央視）

資料顯示，東風-10A是中國自行研製的亞音速遠程地對地巡航導彈東風-10（舊稱長劍-10）的改型，採用包含慣性制導、地形匹配制導以及北斗衛星導航制導的複合制導方式，大幅度提高對遠程目標的打擊精度，圓概率誤差（CEP）可達到10米以內。

東風-10A外形類似美國BGM-109「戰斧」導彈，也參考蘇聯的RK-55 Relief導彈設計，彈體長8.3公尺，重2.5噸，射程可達1500公里至2600公里，這一射程使其能夠覆蓋南海周邊的重要戰略目標，具備對中遠程目標的精確打擊能力。據了解，這款導彈戰鬥部除了可以搭載常規的高爆彈藥外，還能搭載小型戰術核彈頭。

值得注意的是，這款巡航導彈具備一定的航路規劃能力，能夠實現掠海和貼地飛行，以規避雷達的鎖定和防空火力的攔截，可在飛行過程中進行多次變軌，提高機動突防的成功概率，打擊對方縱深的高價值軍事設施和戰略基礎設施等。此外，東風-10A採用8×8高機動重型底盤運輸和發射，可在公路、野外等複雜地形快速機動，具備 「打了就跑」能力，戰場生存性強。

中國曾在2023年曝光東風-10A的生產線細部過程，從加工製造到質量管控和下線，幾乎全套的生產流程都被亮出來，其中還包含關鍵的導彈發動機精密零部件。當時分析認為此舉也代表著該型導彈已不再是大陸國產巡航導彈中的頂尖產品，有著「過於落後，可以展示」的意味，暗示著火箭軍早已擁有更加先進的新型導彈。

▼大陸官媒公開東風-10A生產線。

▲▼大陸官媒疑似公開東風-10A生產線，甚至大秀關鍵的導彈發動機精密零件。（圖／翻攝自央視）

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