快訊／國民黨陳貞容100萬交保！涉幽靈連署2566份還發紅包遭起訴

▲國民黨新北市黨部書記長陳貞容。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者黃哲民、柯沛辰／新北報導

新北檢偵辦幽靈連署罷免案，認定國民黨新北黨部涉偽造2566份連署書，24日起訴書記長陳貞容等31人。新北地院召開接押庭，認為陳貞容無羈押必要，晚間諭知以100萬元交保，限制住居及出境出海。

新北地院認為，陳貞容涉犯個人資料保護法第41條之非法利用個人資料罪、刑法第216條、第210條之偽造私文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡、勾串共犯及證人之虞。

不過，法官考量陳涉案情節與比例原則，認定尚無羈押之必要，諭知100萬元交保，限制住居及限制出境、出海8個月。

起訴書指出，陳貞容等31人分別為國民黨新北市黨部及區黨部書記長、執行長等黨職人員或志工，及國民黨新北市青工總會組織成員。

國民黨為因應多名黨籍立委面臨罷免提議案，於114年1月提出出「以罷制罷」策略，由國民黨中央委員會組織發展委員會組織部主任徐孟正指示陳貞容，第一波罷免立委張宏陸、李坤城、蘇巧慧，新北市黨部隨即著手進行罷免提議人名冊蒐集。

不過，國民黨考量新修正之選罷法要求提議人附上身分證正反面影本，並將於今年2月20日施行，恐影響名冊蒐集進度，因此於同年1月22日於黨中央召開會議，要求各罷免案應於農曆春節後開工日，送交罷免提議人名冊等相關文件至中選會。

為此，陳貞容隨即於1月22日至24日間指示罷免案召集人羅大宇、王昱人、謝慶認等人，統一於2月2日備齊罷免提議人名冊等相關文件，但春節期間市民普遍返鄉過年，名冊蒐集不易，且要在含春節假期內短短10天募足名冊數量，時程明顯不足，為達成黨中央交辦任務，使連署達標，陳貞容等人遂利用國民黨黨員名冊抄寫，並偽造黨員數名，偽造提議人名冊共2566份，陳貞容還發給每名協助人員1000元紅包。

▲國民黨新北黨部遭搜索。（圖／記者陳以昇攝）

檢察官審酌，國民黨黨部、區黨部、黨職人員、志工等人偽造罷免提議人名冊達2566份，嚴重侵害憲法保障人民之權利，犯罪情節及所生損害顯非一次性之偽造文書、非法利用個人資料得比擬。

其中，陳貞容位居領導地位，起初否認犯罪，後坦承受黨中央指示負責罷免案，因應要求、為使連署名冊達標，才會召集同仁偽造名冊，並發放紅包等，然未能完整交代犯罪經過，難認犯後態度良好，建請從重量刑。