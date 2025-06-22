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台中婦外出買菜迷航12hrs！兒急報警　離家7公里外被尋獲

▲台中1名失智婦人騎機車外出買菜，在市區迷航長達12小時，直到被警方發現。（圖／警方提供）

▲台中1名失智婦人騎機車外出買菜，在市區迷航長達12小時，直到被警方發現。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

國內心臟外科權威林芳郁罹患失智症5年，醫界也預估16年後，患者人數將從目前35萬增至68萬，再度引發各界關注，台中市同樣罹患失智的68歲黃姓女子前（20）天中午騎機車外出買菜，直到晚上11點仍未回家，家人擔心報警，警方透過行車軌跡順利找到人，機車菜籃上還放著中午買的蔬果，黃女回說她也想回家，但就是一直在繞圈。

台中市警察局太平分局前天晚間接獲洪姓男子報案，指他罹患失智的母親中午11點就騎機車外出買菜，直到晚間11點仍未返家，身上沒帶手機、無法聯繫，家人都十分擔心安危。

太平分局即刻啟動協尋機制，透過黃女所騎乘的機車車牌進行車輛辨識系統追查，發現機車曾出現在台中市北區，於是轉報轄區第二分局協助。

第二分局文正派出所警員孫丞佑獲報後，立即前往相關路段巡查，果然在五權路、篤行路口附近，發現黃女騎乘搖搖欲墜的機車，神情恍惚，經比對車牌，確認本人，黃女菜籃上仍放著中午買的蔬菜與水果，顯見已騎了一整天，經查地圖，該地距離黃女住家長達7公里。

員警先將體力不濟的黃女載返派出所休息，再聯繫兒子前來接回，見到平安無恙的母親，洪男喜極而泣，不斷向員警表達萬分感激，長達12小時的驚魂記順利劃下句點。

第二分局分局長鍾承志呼籲，家中如有高齡或失智、身心障礙親人，建議在衣物上繡上聯絡資料，或配戴名牌、聯絡卡、愛心手鍊等可識別身分之物品；另也可向戶籍地區公所申請愛心手鍊，萬一走失也能及時協助聯繫家屬，讓協尋不再是一場時間賽跑。

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