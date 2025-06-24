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林岱樺詐助理費案起訴10人　通法寺住持釋煌智80萬交保

▲▼通法寺釋煌智；林岱樺。（圖／記者陳宏瑞翻攝，記者賴文萱攝）

▲通法寺釋煌智；立委林岱樺。（圖／記者陳宏瑞翻攝，記者賴文萱攝）

記者陳宏瑞、莊智勝／高雄報導

民進黨立委林岱樺捲入人頭助理詐領立法院公費案，高雄地檢署日前依詐欺等罪將她起訴，案情持續延燒。今（23）日檢方移審相關共犯，法院晚間裁定，林岱樺弟弟林岱融與弟媳王瓊翎各以100萬元交保，並限制住居、出境及出海；與案件資金流有關的住持釋煌智(俗名：洪正威)則以80萬元交保，另加上「不得與相關人士聯絡討論案情」的限制；涉案會計黃麗雪則獲20萬元交保。

本案發生於2021年，起因一宗政治獻金檢舉。檢方循線調查資金流向時，意外發現林岱樺長年疑似利用親友當人頭助理，申報公費卻無實際工作。起訴書指出，她的弟媳王瓊翎曾於2023年7月單月領薪21萬4000元，金額竟高於林岱樺本人的19萬立委薪資，引發高度疑點。

更令人震驚的是，林岱樺的已故表哥駱姓男子早年曾向檢方供稱，自己從未實際當過助理，全是林父林三郎要求他提供帳戶、證件供女兒報帳所用。駱男被控在2011至2015年間協助詐領319萬元，檢方也掌握相關金流與簽名紀錄。

儘管林岱樺始終對外否認涉案，並聲稱操作細節均由弟弟林岱融負責，檢方仍認定她涉嫌重大，依法提起公訴。整起案件牽連多人，政治風暴持續延燒。

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