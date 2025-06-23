一張圖瘋傳「會說1句話＝年輕人」　全場反噴：根本超弱

▲許多人喜歡附上表情符號，來強加文字語氣。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

年輕人想表達開心的情緒，都會打哪些表情符號呢？有網友看到一張瘋傳表，只要靠一句話就能判定年輕程度，其中XD比笑死更老，更指出年輕人反而都說「超好笑」。該文引來6千多人朝聖，全場紛紛反噴「超好笑明明才是最久老的」、「超好笑都用了20年了」。

一名網友在臉書《黑特南一中2.1》轉貼一則圖片，上頭有「XD、哈哈哈（搭配哭笑不得表情符號）、笑死與超好笑」的字表，分別可對應「石化、骨董、老人與年輕人」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

也就是說，網友們可以檢視自己平常會說哪句話，就可判定你的年輕程度。這讓原PO笑虧，「我們那個時代還不會說XD啦，哈哈哈，太可愛了！」

▲XD是化石等級之人。（圖／翻攝網路）



文章曝光後，引來萬名網友反駁，「笑死、超好笑，根本超弱好嗎」、「超好笑是文藝復興時期的吧」、「只是進入新輪迴而已，自以為年輕XD」、「超好笑明明才是最久老的」、「那wwwww和(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)是什麼」、「化石報到」、「XD+哈哈哈=化骨龍」、「超好笑真的沒有『笑死』來得貼切」、「超好笑der，明明就很老」、「XD怎麼了啦」、「可是XD很好用欸」、「超好笑都用了20年了」。

不少人也笑噴，「我都說：這個有夠北懶」、「我那個時代都是說『ㄏㄏ』耶」、「我通常都說笑爛」、「笑屎偶才是極品」、「可是我都說『笑爆我』，那我是？」「笑爛、笑歪在哪裡？找不到位子坐」、「笑死OTZ這又是哪個等級」、「我的好好笑表達：幹，靠北喔」、「那ㄏㄏ跟c8c8是哪等級」。