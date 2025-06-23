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美敦促中勸阻伊朗　陸外交部重申王毅與阿拉格齊通話內容

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國於美東時間21日對伊朗核設施進行打擊，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）22日敦促中國勸阻伊朗不要關閉荷莫茲海峽。中國外交部發言人郭嘉昆今（23）日指出，日前王毅外長與伊朗外長阿拉格齊已通電話。當外媒追問時間點是美國襲擊伊朗之後？郭嘉昆則重申，「在以色列襲擊伊朗之後」。言下之意，中方尚未與伊朗有最新的溝通。

中國外交部近期舉行例行記者會，「以伊衝突」發展以及中國應對的態度一直是外媒提問熱點議題。外交部發言人郭嘉昆在回應外媒記者「中方是否已經或計劃向伊朗提出這個問題？外交部能否進一步介紹中國將如何在調解等方面發揮作用？」

郭嘉昆指出，中伊之間的溝通，中方願強調，中方同伊方就當前局勢保持著溝通。日前中共中央政治局委員、外交部長王毅同伊朗外長阿拉格齊專門通電話，中方願同伊方及有關各方加強溝通，為推動局勢緩和繼續發揮建設性作用。

現場外媒繼續追問，「王毅與伊朗外長通話時間點是在美國襲擊伊朗之後？」郭嘉坤重申，「在以色列襲擊伊朗之後。」

另外，伊朗外長已經抵達莫斯科將與俄方高級官員進行一系列會談，並將與俄羅斯總統普丁會面。「接下來伊朗外長是否會來中國？」郭嘉昆沒有回答問題，只是重申之前說過的內容，中伊將繼續為推動局勢緩和繼續發揮建設性作用。

另外，有媒體提問，「俄羅斯、中國、巴基斯坦就伊朗局勢提出了一項安理會決議草案有關情況？」

郭嘉昆對此表示，美國襲擊伊朗核設施，嚴重違反《聯合國憲章》宗旨和原則，加劇中東緊張局勢，安理會對此不能無所作為。中國、俄羅斯、巴基斯坦在安理會提出決議草案，呼籲立即無條件停火，保護平民，遵守國際法，開展對話談判，發出了正義聲音，反映了國際社會的強烈願望。

郭嘉昆指出，「我們期待安理會成員共同支持該決議草案，推動安理會為維護國際和平與安全發揮切實作用。」

《德新社》6月22日報導稱，美國國務卿盧比歐警告伊朗不要關閉荷莫茲海峽。此前伊朗議會贊成關閉關鍵航運通道，此舉可能會擾亂全球石油市場。

魯比歐22日表示，「如果他們這樣做，將是另一個可怕的錯誤。」對德黑蘭來說，封鎖這條關鍵航運通道等同於「經濟自殺」。

伊朗媒體也報導稱，伊朗議會贊成封鎖荷莫茲海峽，最終決定權掌握在伊朗最高領袖哈梅內伊手中，他對伊朗所有戰略事務擁有最終發言權。

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