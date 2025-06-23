22歲台男在泰國被抓！叫伴遊女郎嗑藥暴走　持棍砸門鄰居嚇瘋

▲1名台籍男子在泰國芭達雅吸食毒品後情緒失控，與現場另有一名泰籍女子一同落網。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

1名台籍男子在泰國芭達雅吸食毒品後情緒失控，持棒球棍在高級公寓走廊內大聲喧嘩並敲打鄰居房門，嚴重擾亂社區秩序。當地警方接獲報案後迅速展開行動，今（23日）凌晨將該男子逮捕，並在其住處查獲冰毒、子彈與多項違禁武器，現場另有一名泰籍女子一同落網。

綜合泰媒報導，根據警方的調查，嫌犯為年僅22歲的台灣陳姓男子，以學生簽證進入泰國，卻從未實際就學，而是長期待在芭達雅一處高級公寓內居住。據報，他常在房內舉辦吸毒派對，並聘請伴遊女郎參與。案發當日凌晨，公寓管理人驚慌報案，表示該男子持棒球棍在走廊內遊蕩，並猛力敲打其他住戶的房門，還將整個過程錄影並上傳至社群平台，引起眾多住戶恐慌。

▲▼據報，他常在房內舉辦吸毒派對，並聘請伴遊女郎參與。（翻攝畫面）

警方抵達後發現陳男與1名25歲泰女同處房內。起初，2人皆拒絕配合執法，現場一度混亂，但在警方控制局勢後成功將2人逮捕，並對房間展開全面搜索。警方在現場發現6.56公克冰毒及吸食工具，並查獲8支手機、2發9毫米子彈、9支棒球棍、2根金屬伸縮棍以及2支電擊器。毒品檢測結果顯示，陳男與該名女子均呈現冰毒陽性反應。

▲▼陳男供稱，毒品是向泰國青少年購買的，棒球棍則為鍛鍊身體之用，子彈則來自射擊場，僅作為紀念品。（翻攝畫面）

警方指出，陳男無視泰國法律，不僅持續吸毒，還將自己吸食毒品的過程與伴遊女郎的不雅畫面上傳至網路。他向警方供稱，自己吸毒已有1年多，毒品是向泰國青少年購買的，棒球棍則為鍛鍊身體之用，子彈則來自射擊場，僅作為紀念品。

根據目前掌握的事證，陳男將面臨2項刑事指控，其一為違反《毒品管制法》第162條，因非法使用第一類毒品，最高可處1年有期徒刑或2萬泰銖（約新台幣1萬8,058元）罰金；另一為違反《槍砲彈藥法》第7條，未經許可持有彈藥，最高可處10年徒刑或同額罰金。至於同行的泰女則因同樣吸毒，將依《毒品管制法》相關條文面臨起訴。案件目前正由警方進一步偵辦中。

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