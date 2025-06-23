美副總統稱「美國沒跟伊朗交戰」：是與核計畫交戰

▲美國副總統范斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國副總統范斯（J.D. Vance）22日表示，美軍對伊朗核設施的空襲已大幅延緩德黑蘭的核發展進程，並強調美國並未與伊朗進入戰爭狀態，而是針對其核計畫進行行動。

法新社報導，范斯接受美國廣播公司（ABC）專訪時指出，「我不打算在這裡討論敏感情報，但我們了解，昨晚的行動在很大程度上讓伊朗的核計畫倒退，不論是幾年，還是更久的時間。」他進一步強調，「我們沒有與伊朗交戰，我們是在與伊朗的核計畫作戰。我認為總統昨晚展現了堅決行動，目的是摧毀這項計畫。」

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）同樣捍衛這次針對伊朗核設施的空襲行動，表示此舉不但不會引發更大規模衝突，反而使全球局勢更加安全與穩定。他接受福斯新聞頻道（Fox News Channel）訪問時表示，「我認為現在的世界比24小時前更安全、更穩定。」

盧比歐警告，若伊朗繼續進行「祕密」核計畫，將可能遭遇進一步打擊。他並指控伊朗在遭受美方攻擊前，試圖藉由「假談判」來愚弄美國總統川普，延宕國際對其核活動的干預。

美國此番空襲為回應近日中東局勢升溫及伊朗對以色列攻擊行動之一環，儘管川普政府尚未對未來軍事行動明確表態，但華府高層的談話透露出對持續遏制伊朗核威脅的堅定立場。美方宣稱，這次精準打擊成功削弱伊朗關鍵核設施，對德黑蘭構成實質震撼。