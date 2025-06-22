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「舊換新」催不動買氣？陸車商：效益正減弱

▲▼汽車,電動車,進口汽車,歐洲,停放在比利時布魯日的汽車。（圖／路透社）

▲中國車市競爭激烈，價格戰越演越烈。（圖／路透社）

文／中央社

為刺激消費以挽救經濟，中國官方推出大規模的「消費品以舊換新」政策，但多個地方近1個月來卻以「補貼資金用完」為由暫停補貼申請。有汽車經銷商認為，受消費者購買力下降、價格戰等因素影響，以舊換新政策對刺激民眾買車效益正在減弱。

經濟觀察報報導，5月中旬至今，全國多個地方已宣布暫停「以舊換新補貼」申請。據不完全統計，至少有河南鄭州、洛陽、許昌，甘肅蘭州、酒泉、白銀、定西，遼寧瀋陽，廣東惠州、佛山，浙江嘉興、湖州等市，乃至於重慶、新疆、廣西等省區，已宣暫停被稱為「國補」的以舊換新申請。

中國安邁企業總經理、大中華區汽車和工業品行業主管彭波表示，在可提供補貼的消費品中，家電占據了國補資金的很大一部分。

▲▼中國大陸電動車工廠。（圖／路透社）

至於「國補」的另一個重點領域汽車，根據報導，「國補」暫停的消息一時之間引發車市騷動。在社交媒體上，不少汽車經銷商打出了「國補即將暫停」的訊息，以此吸引消費者盡快下單。

報導指出，今年1至5月，中國汽車銷售量年增率高達34%，「以舊換新」政策從中產生重要作用。但受補貼暫停、車市價格戰等因素影響，消費者觀望情緒增加，5月份單月中國汽車零售銷售量就較去年同期下降1.9%。

根據中國官方先前通知，「以舊換新」補貼政策的全國統一截止時間為今年12月31日，目前還沒到年中就暫停，是否如各地通知中所顯示的「補貼資金用完」。彭波認為，地方政府顯然需要進行調整，因為按慣例，下半年購車數量通常更多，需要的補貼更多。

根據統計，2023年下半年中國汽車總銷量為1685.5萬輛，比上半年多出361.6萬輛。

▲▼汽車,電動車,進口汽車,歐洲,停放在比利時布魯日的汽車。（圖／路透社）

有汽車經銷商表示，補貼政策的實際效果，對低端車型較有利。但受消費者購買力下降、價格戰等因素影響，政策刺激的邊際效應，對汽車業而言正在減弱。

廣汽豐田在武漢的一家經銷商表示，現在汽車降價太厲害，老百姓買車都是買漲不買跌，漲的時候怕繼續漲就抓緊買，跌的時候就想再等等，說不定降得更多。且價格戰「根本不會停」，晚買兩年就能省下人民幣2萬至3萬元（約新台幣8.2萬至12.3萬元），尤其是換購用戶，即便是有補貼，他們也能忍住誘惑。

雖然「國補」刺激了汽車銷售量，但中國汽車業其實出現了「增量不增收、增量不增利」的窘狀。中國國家統計局數據，1至5月全國社會消費品零售總額為20兆3171億元，年增5.0%。其中汽車消費額1兆8847億元、年增率為零。此外，1至4月中國汽車業總利潤僅1326億元，反較去年同期下滑5.1%。

▲▼中國大陸電動車工廠。（圖／路透社）

報導指出，不少汽車業界人士對「以舊換新」補貼的後續影響表達了擔憂。So.Car產品戰略咨詢創始人張曉亮表示，這兩年補貼對中國低端車市場的促進作用，顯著大於高級車市場，這對很多企業、尤其是供應高端產品的車企並不公平，影響市場的供應結構，進而對汽車產品戰略產生干擾。

張曉亮表示，本來水汽車業可以投入新技術、製造領先的產品，結果卻被低端產品和「內捲」包圍了。

野村證券中國首席經濟學家陸挺日前即表示，2024年針對汽車及家電、今年針對電子產品的刺激政策所發揮的正面效應即將結束。預計今年下半年，不僅難以再看到顯著的正面效果，甚至可能由於先前大規模刺激政策的影響，出現一些負面效應。（編輯：邱國強/周慧盈）1140622

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