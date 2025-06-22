網友不領情！郭昱晴公審路人直播被炎上　再喊：提醒不等於獵巫

▲民進黨立委郭昱晴被網友批評公審路人直播。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委郭昱晴今（22日）在社群平台指出，有年輕人拿手機在公園直播，行為鬼祟，因憂心會拍攝到附近學童，因此上前提醒，並已通報內政部警政署，引發外界砲轟拿路人公審。對此，郭昱晴也澄清，提醒民眾注意孩子安全，並不等於獵巫，她相信「關心公共安全」是一件值得被保護的價值。

郭昱晴今早在Threads發文表示，昨日在台北市中山區四平商圈附近，看到一個拿手機在直播、行為有點鬼祟但沒有中國口音的年輕人，由於公園有不少家長帶著小孩，因此她上前詢問對方在拍什麼，該年輕人神情略顯緊張的回應「我拍我自己」，郭昱晴除了請對方「不要對著小孩的臉拍」，也提醒網友們多加注意，「前陣子也有不少在街頭或校園附近直播的奇怪人士」，她已通報內政部警政署，會請員警加強巡邏。

不過，貼文下有該年輕人朋友澄清，對方4年前在陸軍特戰隊服役，因跳傘劃破臉，導致臉上有疤痕，21日才拿到教召令，現在人民不能在路上直播了嗎？憑什麼被獵巫。

郭昱晴則再發文澄清，近日有新聞報導指出，校園周邊有人疑似拍攝學生的不當情況，因此她在公園看到有男子持手機拍攝，且現場有許多孩童與家長，出於安全考量，才主動上前提醒對方避免拍到孩子臉部，「提醒的過程理性平和，事後也將相關畫面加上馬賽克處理，無曝光其個資」。

郭昱晴說，目前留言中當事人與其友人在Threads上表示自己無不當目的，「但更多的是對我的批評指教，甚至謾罵跟指摘，我都尊重」，但她要強調，提醒民眾注意孩子安全，並不等於獵巫。在學校、公園等公共空間中，每個人都有責任提高警覺，也希望警方能在學校周邊多加巡邏，讓家長與孩子更安心。

郭昱晴認為，善意提醒在網路上可能被誤解，但她仍相信「關心公共安全」是一件值得被保護的價值，能理解這位朋友可能因此感到不舒服，這絕非她本意。「我沒有指控他不當」，只是因應近來的新聞提醒現場民眾注意孩子安全。社會安全靠大家共同留意，提醒不等於獵巫。

不過，澄清文仍不被網友領情，有網友認為，「提醒別亂拍我覺得還好，你po網公審太過了吧」、「沒錯，一定要注意啊」，但也有網友痛批，「道歉很難嗎？誰需要你理解啊」、「翻車就翻車，屁話還那麽多」、「死不認錯還高談闊論，也不能掩飾妳的惡意」。

▼民進黨立委郭昱晴提醒路人直播不要拍到孩童的臉，但被網友認為在公審路人而被炎上。（圖／翻攝立委郭昱晴Threads）