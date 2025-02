色色網站MyVidster突關閉　大票網友崩潰

▲大型影片分享網站MyVidster突然關閉。(圖/示意圖/達志影像)

記者詹雅婷/綜合報導

影片分享網站MyVidster被許多人用來看成人影片,但在開站營運18年之後,無預警於周末期間關閉,讓大票網友崩潰。

每日郵報報導,MyVidster並非一般成人網站,是用於分享、收藏來自各個網站的影片,但被許多人當作保存、觀看成人片的地方,像社交網站Tumblr以前那樣。現在點入網站之後,只能見到網站創辦人兼執行長剛特(Marques Gunter)留下的字句。

剛特說,最近決定把MyVidster關閉,至今經營這個網站已有18年的時間,為MyVidster犧牲,去年還差點為此喪命,由於攻擊不斷,請透過社群平台X聯繫。

消息一出讓大票網友感到崩潰,直說「MyVidster真的沒了,我存了那麼多精彩的片再也找不到了」、「MyVidstere關閉,這比TikTok禁令糟糕多了」。

不過剛特後來在社群平台X發布影片談及此事,稱MyVidster可能很快就會回歸,且到時候會有全新搜尋引擎,「抱歉最近造成混亂,我們將在60天內找到解決方案……我們的新搜尋引擎將上線,比舊版好得多」。

Sorry for the chaos lately. We will have a solution way before the 60 day deadline. We honor everything we say and do. Our new search engine will be back online that is so much better than the legacy one. Marques pic.twitter.com/sHUKpGkPT3