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色色網站MyVidster突關閉　大票網友崩潰

自慰。（圖／示意圖／達志影像）

▲大型影片分享網站MyVidster突然關閉。（圖／示意圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合報導

影片分享網站MyVidster被許多人用來看成人影片，但在開站營運18年之後，無預警於周末期間關閉，讓大票網友崩潰。

每日郵報報導，MyVidster並非一般成人網站，是用於分享、收藏來自各個網站的影片，但被許多人當作保存、觀看成人片的地方，像社交網站Tumblr以前那樣。現在點入網站之後，只能見到網站創辦人兼執行長剛特（Marques Gunter）留下的字句。

剛特說，最近決定把MyVidster關閉，至今經營這個網站已有18年的時間，為MyVidster犧牲，去年還差點為此喪命，由於攻擊不斷，請透過社群平台X聯繫。

消息一出讓大票網友感到崩潰，直說「MyVidster真的沒了，我存了那麼多精彩的片再也找不到了」、「MyVidstere關閉，這比TikTok禁令糟糕多了」。

不過剛特後來在社群平台X發布影片談及此事，稱MyVidster可能很快就會回歸，且到時候會有全新搜尋引擎，「抱歉最近造成混亂，我們將在60天內找到解決方案……我們的新搜尋引擎將上線，比舊版好得多」。

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