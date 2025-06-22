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寫作目的是「解放女性」！楊双子：生命最重要的人，不一定是男人

▲▼2025首爾國際書展，2025首爾書展。（圖／記者林育綾攝）

▲楊双子長年創作很多故事描寫「女性之間的情誼」，就是希望「解放現實中的女性」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／首爾報導

韓國近日舉行「2025首爾國際書展」，作家楊双子也受邀前往分享，自己長年來專注寫很多「女性之間的情誼」，就是希望解放現實中的女性，打開對同性關係的更多想像。不一定是同志愛情，而是過去大家普遍對異性愛情有太強的期望，忘了身邊跟我們同性別、能共感的女性好友，可以成為彼此精神支柱，是生命中重要的人。

台灣首次受邀成為「2025首爾國際書展」主題國，多位作家也前往舉行講座，其中楊双子寫的《台灣漫遊錄》在2024年獲得美國國家圖書獎，描寫一位日本資深作家、台灣通譯，一同在台旅行，從台灣頭吃到台灣尾，在這期間，培養出友好又微妙的情誼，當中還隱含著權力上下關係。

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另一本《四維街一號》，描述4位女性研究生與一名女房東，5位女性的情誼。兩書的共同點是，經常圍繞著美食、餐桌，透過一頓又一頓的食物累積情誼，故事也在其中發生。

▲▼2025首爾國際書展，2025首爾書展。（圖／記者林育綾攝）

▲楊双子分享，透過美食，寫權力關係，也寫女性情誼。（圖／記者林育綾攝）

●寫美食，背後藏嚴肅議題

楊双子20日在講座中坦言，當初《台灣漫遊錄》發行時有過一些爭議，主要是書籍呈現方式讓部分讀者誤以為「是真的史實」，其實是創作小說。但說到寫這本書的動機，在描寫輕鬆的美食小吃旅行背後，有嚴肅的議題。

因為台灣曾受到日本殖民，在當年也許多人仇日；可是到了現代，台灣跟日本關係友好，「如果只單純把日本當壞人，當然很輕鬆，但這很難呼應，為什麼這麼多台灣人著迷日本文化。」

殖民時期有不好的傷疤，但也有好的地方，因此她透過寫兩個女子一起旅行來寫，加上「飲食」的題材，很多人都會覺得很親切，其實飲食也隱藏著很多文化細節，從一個人所吃的食物，能透露這個人的身份，不同族群，也會選擇不同食物。

她從日本殖民時代的飲食，寫到台灣的當代飲食，「我們在餐桌就能發現，台灣的飲食文化，跟中國、跟日本，早就做出了區隔。」

雖然底層想處理的議題很艱難，但楊双子說，讀這本書，你可以用娛樂的方式輕鬆讀，享受故事。「嚴肅的議題，用娛樂的手段來處理，是我的目標。」

▲▼2025首爾國際書展，2025首爾書展。（圖／記者林育綾攝）

▲楊双子《臺灣漫遊錄》和《四維街一號》在韓國出版，都以台灣文化、女性情誼為核心。（圖／記者林育綾攝）

●女性友人可以成為「比男人更重要的人」

楊双子長年寫許多「女性情誼」的故事，不是只有女女間的情愫，也不是只有搶男人，「她們可能比朋友好，卻不是愛情，也許彼此有衝突與摩擦，卻有著深刻的情感。」而書寫女性之間的各種關係，目的是希望「解放現實中的女性」、「打開同性關係的更多想像」。

過去主流文化很少描繪女性間的情誼，一般人都是對跟異性間的浪漫愛情，有過度強烈的想像；卻不知道身邊的女性朋友，一位先天同性別、能共感、關鍵時給予支持的女性友人，可以在關鍵時扮演彼此的支柱，也可以成為生命中真正重要的那個人，「我希望多寫這些故事，讓更多女性撐開腦袋的想像，更信任身邊的女性朋友。」

她提到，很多男性情誼的故事，經常會看到「亦敵亦友」；但女生的故事之間很容易「只有敵人關係」，為了搶男人或爭奪利益而競爭，鬥得你死我活。不過這10年來，她發現逐漸有變化，開始有人創作女性間亦敵亦友的交情，「競爭很正常，我們彼此是勁敵，但也可以惺惺相惜。」

▲▼2025首爾國際書展，2025首爾書展。（圖／記者林育綾攝）

▲描寫女性情誼，希望打開讀者對關係的想像。（圖／記者林育綾攝）

她也說明，「百合」不是只有女同性戀，女同志只是其中一種，只要是女性之間有深刻情感的關係，都可以泛指百合。

楊双子向韓國讀者坦言，自己在台灣是一位高調出櫃的女同志，跟太太結婚已經5年，結婚前後都住在新北永和，日常生活跟普通人一樣，常常會有讀者跟她們打招呼，也會有網友透過社群說，今天看見她們在哪裡互動的樣子。

她觀察，以前坊間對女同志的刻板印象，都是壓抑、沉重、痛苦，也很多人想像得很不堪或悲慘，「但其實我們日常生活就在他們身邊，我們就和一般人一樣，正常結婚、過生活。」

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