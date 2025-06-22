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明日花綺羅昔爆「陪睡價400萬日圓」　　AV達人曝內幕：有耳聞

▲明日花綺羅公司曾出面駁斥傳聞。（圖／翻攝自明日花綺羅Instagram）

▲明日花綺羅出面駁斥傳聞。（圖／翻攝自明日花綺羅Instagram）

記者施怡妏／綜合報導

南韓偶像周鶴年近日被爆涉及與前AV女優明日花綺羅性交易，但雙方目前都否認「性交易」，明日花綺羅更怒喊「我從來沒賣淫過」。其實明日花綺羅2017年就曾被爆出「全套約會」價碼，標榜4小時400萬日圓（約新台幣81萬元），且不限次數。對此，AV達人「一劍浣春秋」點頭，「有耳聞」。

根據《周刊王》2017年報導，臉書不公開社團「國內外暗黑旅遊團」，曾曝光多名AV女優的價碼，仲介公司聲稱，只要付出對應的價碼，就可以安排顧客與多名AV女優進行約會，其中明日花綺羅的「全套約會」價格高居榜首，4小時400萬日幣（約新台幣81萬），地點在東京，且次數不限。不過，明日花綺羅當時的經紀公司迅速否認，強調「約會價碼絕非事實。」

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AV達人「一劍浣春秋」曾在部落格《Play No.1》中透露，有耳聞關於明日花綺羅的事件，傳訊息來的人是AV經紀人的朋友，雙方在一場飯局上認識、禮貌性地互相加了LINE，「然後他突然發來了明日花綺羅的訊息，價碼和報導講的一樣。」

一劍浣春秋坦言，即使有興趣，也拿不出400萬日幣，於是直接拒絕了，「然後他就要求我幫忙找顧客，但仲介這檔事從來就不是本站的營業項目，所以我也婉拒了。」

一劍浣春秋指出，AV女優本來就是風俗店出身的，「不陪男優改陪客人」，對女優而言並不是一件很稀奇的事情，「至於她們真的會和花錢的客人做全套嗎？這也沒什麼好懷疑的。」

▲南韓男團The Boyz成員周鶴年遭爆料與明日花綺羅私交過甚，但他否認性交易。（圖／翻攝自IG）

▲南韓男團The Boyz成員周鶴年遭爆料與明日花綺羅私交過甚。（圖／翻攝自IG）

針對性交易傳聞，明日花綺羅6月21日發文，「我人生中從未因金錢發生性行為（賣春），一次都沒有」，並解釋照片的來源。一劍浣春秋認為，明日花綺羅應該是對報導的內容有所掌握，都敢講沒有性交易，甚至說「從來沒有性交易」，似乎是很確定沒有任何足以被看圖說故事的證據了，「這樣我倒好奇，週刊文春到底要報導什麼了。」

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