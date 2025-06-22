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男乘客狂遞名片　前空姐曝「經濟艙直接丟掉」：年薪400萬↑再給

▲▼飛機。（圖／CFP）

▲很多乘客會遞名片給空姐。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

日本搞笑女藝人「CRAZY COCO」曾在阿聯酋航空擔任空服員超過4年半，日前她分享工作內幕，原本在商務艙幫忙，某次到經濟艙支援，有乘客遞名片給她，讓她很震驚，畢竟商務艙的空姐年薪至少750萬日圓（約新台幣151萬元），「請年薪超過2000萬日圓再遞名片」。

日本搞笑女藝人「CRAZY COCO」上節目透露，27歲時考進阿聯酋航空，在杜拜工作長達4年半，通常商務艙或頭等艙乘客會遞上名片，希望有進一步的認識。「CRAZY COCO」表示，商務艙以上的艙位，每位乘客都有固定的空服員服務，空間較有隱私，乘客會透過此機會遞上名片，與空姐聊上幾句話。

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有次「CRAZY COCO」到經濟艙支援，也遇到乘客直接遞上名片，讓她很驚訝，「坐了差不多有400個人的空間耶，在大庭廣眾之下遞名片給空姐，是想要我們有什麼反應？經濟艙是公開的場合，更何況我又不是只專門服務你？」

「CRAZY COCO」抱著會被炎上的覺悟表示，能服務商務艙以上艙等的空服員，年薪通常在750萬日圓（約新台幣151萬元）以上，請年薪超過2000萬日圓（約新台幣405萬元）再遞名片，否則空服員即使收下了，轉過頭就會扔掉。

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