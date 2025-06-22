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3大速食店未來新品一次看　有泰式檸檬魚堡、明太子無骨脆雞

▲▼肯德基推出全新「明太子無骨脆雞」。（圖／記者蕭筠攝）

▲3大速食店未來新品一次看。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

《ETtoday新聞雲》幫整理3大速食店「未來新品」，摩斯漢堡推出全新5款南洋風系列，有「泰式檸檬魚堡」、「圈圈蝦餅」等，肯德基則把有著「居酒屋靈魂」的食材「明太子」變身主角打造全新「明太子無骨脆雞」，麥當勞更直接將日韓超人氣點心「吉拿棒系列」搬進台灣。

▲▼摩斯漢堡新品。（圖／記者蕭筠攝）

▲摩斯漢堡推出5款南洋風系列新品。

●摩斯漢堡
摩斯漢堡全門市將於6月23日推出酸辣南洋風系列新品，「椒麻雞腿堡」嚴選去骨帶皮雞腿肉以獨特香料醃製，再裹上特製麵衣高溫油炸，搭配新鮮青生菜、番茄，最後佐以使用青花椒、檸檬汁、魚露、辣椒等辛香料製成的「泰式椒麻醬」，每一口都能吃到香麻酸辣感，售價100元。

▲▼摩斯漢堡新品。（圖／記者蕭筠攝）

▲輕食推薦泰式雞肉總匯沙拉。

「泰式檸檬魚堡」使用台灣在地飛虎魚搭配高麗菜絲、青生菜，淋上以魚露、香菜、辣椒、檸檬汁等調製成的「泰式檸檬酸辣醬」，售價100元；「泰式雞肉總匯沙拉」則選用萵苣、高麗菜絲、紫洋蔥絲、番茄等蔬菜，佐青木瓜絲、泰式雞絲，最後淋上和風醬，打造清爽滋味，售價89元。

▲▼摩斯漢堡新品。（圖／記者蕭筠攝）

▲圈圈蝦餅口感Q彈好吃。

還有全新點心「圈圈蝦餅」，以月亮蝦餅做為靈感，挑選白蝦及草蝦以黃金比例搭配魚漿製成蝦餅圈，經過油炸後外層酥脆、肉餡彈牙多汁，售價55元，購買套餐則可享50元加購優惠；以及超道地「泰Thai珍珠奶茶」，紅茶融入香滑煉乳熬煮成泰式奶茶，再加入Q彈珍珠，售價80元。

▲▼肯德基推出全新「明太子無骨脆雞」。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基推出全新「明太子無骨脆雞」。（圖／記者蕭筠攝）

●肯德基
肯德基全門市將於6月24日至8月4日限時6周開賣全新「明太子無骨脆雞」，嚴選手切無骨雞腿肉為基底，經過獨家醃料醃製後高溫酥炸，外層香酥微辣、內裡鮮嫩多汁，再淋上日本直送的明太子醬，打造滑順濃郁口感，香氣十足，每份「明太子無骨脆雞」更驚喜搭配日式炒麵，單點優惠價149元，另外提供4款套餐組合優惠價204元起。

▲▼麥當勞麥香魚、雙層麥香魚 。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞雙層麥香魚重磅回歸。

▲▼麥當勞全門市將於7月2日推出全新「迷你Q紫薯」。（圖／翻攝麥當勞APP）

▲麥當勞全新點心「迷你Q紫薯」。（圖／翻攝麥當勞APP）

●麥當勞
麥當勞全門市將於7月2日推出全新「迷你Q紫薯」，這款甜點是從日韓人氣吉拿棒系列搬來台灣，外型還原經典迷你吉拿棒，選用紫薯外皮搭配香甜地瓜餡，每份售價59元。

同步開賣重磅回歸的「雙層麥香魚」，使用100%真鱈魚鮮凍直炸，一次就有2塊炸魚排搭配酸甜塔塔醬、1／2片切達起司，通通夾進柔軟蒸麵包當中，單點售價92元、套餐157元起。

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