加拿大人瘋來台旅遊　台灣女婿讚：可一日盡享不同風情

▲來自台東的原民好聲音「都蘭國」到加拿大推展觀光。（圖／觀光署提供）



生活中心／台北報導

為積極拓展國際觀光市場，交通部觀光署近日積極搶攻北美海外旅遊龐大客群，偕同多家業者在加拿大推銷台灣觀光。其中來自加拿大、自創運動旅遊品牌的「台灣女婿」就大讚台灣山林海岸資源豐厚，一日內可盡享不同地景風情、文化娛樂的體驗，難以在其他國家複製。

觀光署攜手多家航空公司，由該署國際組黃易成組長率台灣旅遊業者，近日陸續從多倫多、溫哥華到西雅圖舉辦B2B推廣會，全面介紹台灣最新觀光主題與多元旅遊資源，強化台灣在北美市場的行銷宣傳，並將台灣味十足的原民舞蹈和台灣特色美食帶進北美。

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觀光署統計，2024年美國與加拿大來台旅客超過76萬人次，超越疫前2019年的水準，並較2023年成長達22.7%。2025年台灣與北美主要城市直航每周達近190架次，市場動能持續擴張。

根據中央社報導，美國關稅和主權的威脅，讓加拿大人紛紛拒絕美國行而轉向到其他國家旅遊，台灣成必遊清單之一。

觀光署11日在溫哥華市中心舉辦B2B推廣活動，吸引近百位旅遊業者、媒體和意見領袖共襄盛舉。活動由「都蘭國」的原民舞蹈登場，搭配珍珠奶茶、台式炒米粉等風味小吃，充滿濃濃台灣味。

觀光署國際組組長黃易成表示：「加拿大人遊台旅客總量雖不及美國，但按人口比例來看，加拿大人來台灣觀光的風氣比美國還強大。」

來自加拿大的台灣女婿陳睿昱（Michael McCreesh）在台灣自創運動旅遊品牌，他對中央社說，加拿大人非常喜歡親近大自然，而台灣山林海岸資源豐厚，加上便利的交通優勢，讓許多外籍遊客留下深刻印象。

他分享：「早上你可以在陽明山挑戰騎行，下午就在西門町逛街或上酒吧放鬆一下；或者前一日還下榻在礁溪溫泉旅館，隔一天就能直攻海拔2000公尺以上的梨山。這種一日內可盡享不同地景風情、文化娛樂的體驗，是難以在其他國家複製的。」