北部人玩很大！夫妻揪女網友簽「自願性主奴」　拍BDSM片違約PO網

記者黃翊婷／綜合報導

北部一對夫妻阿強、小美（均為化名）在網路上結識A女，3人相約至摩鐵拍攝BDSM（Bondage and Discipline, Dominance and Submission, Sadism and Masochism的縮寫，意指束縛與調教、支配與服從、施虐與受虐等一系列涉及身體和心理方面的互動和角色扮演。）相關性影像，還簽署「自願性主奴關係協議書」，約定不能將內容散布給第三人知道，沒想到事後夫妻倆竟將性影像剪輯上傳至成人平台網站，A女因而決定報警提告。

▲阿強和小美將A女的性影像上傳至成人平台網站。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強和小美透過網路結識A女，3人相約在摩鐵共同拍攝BDSM性影像，沒想到事後夫妻倆將性影像剪輯成5個片段，並陸續上傳至他們經營的成人平台帳號，供會員觀看。事後A女發現性影像被公布，憤而決定報警處理。

阿強辯稱，該性影像不是猥褻影像，況且那個成人平台網站必須登入會員才能瀏覽內容，會員都要通過身分驗證確定已經成年，他已經有採取合理的阻隔措施。小美也矢口否認散布猥褻影像，她強調，成人平台帳號都是丈夫在經營，內容也只是想要分享夫妻倆的共同喜好。

不過，法官認為，該性影像明確可見A女的身體隱私部位，而且阿強和小美的帳號貼文內容也都將人物化為性客體，綜合現有證據看來，仍認定該性影像屬於猥褻影像。

法官表示，夫妻倆曾與A女簽訂自願性主奴關係協議書，內容約定雙方均不得任意揭露相關內容給第三人知道，他們卻將性影像上傳至網站，瀏覽次數也達到「特定多數人」的程度，無論夫妻倆是否有對相關性影像採取適當的阻隔，都無礙於散布猥褻影像罪的成立。

最終，法官依共同犯散布猥褻影像罪，判處阿強有期徒刑4個月、小美有期徒刑3個月，得易科罰金12萬元、9萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：

(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 移除下架性影像，洽性影像處理中心。

(三) 終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。