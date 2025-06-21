　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北部人玩很大！夫妻揪女網友簽「自願性主奴」　拍BDSM片違約PO網

記者黃翊婷／綜合報導

北部一對夫妻阿強、小美（均為化名）在網路上結識A女，3人相約至摩鐵拍攝BDSM（Bondage and Discipline, Dominance and Submission, Sadism and Masochism的縮寫，意指束縛與調教、支配與服從、施虐與受虐等一系列涉及身體和心理方面的互動和角色扮演。）相關性影像，還簽署「自願性主奴關係協議書」，約定不能將內容散布給第三人知道，沒想到事後夫妻倆竟將性影像剪輯上傳至成人平台網站，A女因而決定報警提告。

▲桃園市一名狼父藉口女兒在外過夜，返家後竟在妻子面前強迫脫去衣褲檢查處女膜是否完整；甚至偷拍另一名女兒自慰等藉機性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲阿強和小美將A女的性影像上傳至成人平台網站。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強和小美透過網路結識A女，3人相約在摩鐵共同拍攝BDSM性影像，沒想到事後夫妻倆將性影像剪輯成5個片段，並陸續上傳至他們經營的成人平台帳號，供會員觀看。事後A女發現性影像被公布，憤而決定報警處理。

阿強辯稱，該性影像不是猥褻影像，況且那個成人平台網站必須登入會員才能瀏覽內容，會員都要通過身分驗證確定已經成年，他已經有採取合理的阻隔措施。小美也矢口否認散布猥褻影像，她強調，成人平台帳號都是丈夫在經營，內容也只是想要分享夫妻倆的共同喜好。

不過，法官認為，該性影像明確可見A女的身體隱私部位，而且阿強和小美的帳號貼文內容也都將人物化為性客體，綜合現有證據看來，仍認定該性影像屬於猥褻影像。

法官表示，夫妻倆曾與A女簽訂自願性主奴關係協議書，內容約定雙方均不得任意揭露相關內容給第三人知道，他們卻將性影像上傳至網站，瀏覽次數也達到「特定多數人」的程度，無論夫妻倆是否有對相關性影像採取適當的阻隔，都無礙於散布猥褻影像罪的成立。

最終，法官依共同犯散布猥褻影像罪，判處阿強有期徒刑4個月、小美有期徒刑3個月，得易科罰金12萬元、9萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：
(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 移除下架性影像，洽性影像處理中心。
(三) 終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
632 3 9755 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美女議員被裸照威脅！簡訊：只給一次機會　深夜發聲了
童仲彥回來了！凌晨重磅8字宣告　網刷一排：了不起，負責
快訊／明日花綺羅凌晨發聲！　揭與「周鶴年性交易」真相
熱到月底！未來10天有「熱帶擾動」　專家曝侵台機率
川普考慮出兵美股震盪　美撤銷技術豁免台積電ADR跌1.87％

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「騎車載娃沒安全帽」被檢舉！轄區警回應了　爸爸抱怨文引戰

北部人玩很大！夫妻揪女網友簽「自願性主奴」　拍BDSM片違約PO網

赤鬼牛排已婚男經理睡女負責人　鹹濕對話全曝光

女大生控遭合租室友性侵！「日記寫滿愛意」法官判他無罪

前北市科長「闖紅燈」硬上警車！ 遭判刑下場曝光

竹聯幫「綸哥」操盤吸2.8億　小弟黑吃黑挨私刑：割肉剁手、還縫嘴

李正皓遭辣椒水攻擊！怒提告：讓嫌犯吃「刑、民全餐」

高雄27歲男駕駛自撞翻車！疑恍神釀禍　4人送醫

女駕駛國道「左右自撞」！恐怖S形路線嚇壞用路人

高雄民宅惡火！61歲父緊抱4歲兒疑跳樓脫險　「捨身護子」插管搶救

【嚇到翻車】國道驚見男子猛跳揮手！大貨車急閃「連翻3圈」

【有游泳池味道？】#李珠珢 被 #南珉貞 騙吃香菜餅乾反應超真實

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

【第一視角曝光】台中騎士「超級鬼切」遭撞亡

【近百人受困】八仙山遊樂區邊坡土石崩落　近百名遊客、員工受困

【完全沒有在怕】 #黃國昌 疑公開「偵訊示範音檔」遭北檢他字案調查

【阿北暴衝】74歲翁開300萬BMW衝上人行道！撞16車傷1人

【雙雙赴北檢】呂秋遠孩子生母現身北檢　為作家H「誹謗舊愛案」辯護

【彈藥如雨下！】陸工人見伊朗多彈齊發！　拿手機狂拍+驚嘆連連

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

「騎車載娃沒安全帽」被檢舉！轄區警回應了　爸爸抱怨文引戰

北部人玩很大！夫妻揪女網友簽「自願性主奴」　拍BDSM片違約PO網

赤鬼牛排已婚男經理睡女負責人　鹹濕對話全曝光

女大生控遭合租室友性侵！「日記寫滿愛意」法官判他無罪

前北市科長「闖紅燈」硬上警車！ 遭判刑下場曝光

竹聯幫「綸哥」操盤吸2.8億　小弟黑吃黑挨私刑：割肉剁手、還縫嘴

李正皓遭辣椒水攻擊！怒提告：讓嫌犯吃「刑、民全餐」

高雄27歲男駕駛自撞翻車！疑恍神釀禍　4人送醫

女駕駛國道「左右自撞」！恐怖S形路線嚇壞用路人

高雄民宅惡火！61歲父緊抱4歲兒疑跳樓脫險　「捨身護子」插管搶救

明日花綺羅沉默2天首發聲：我沒有賣春！咬出爆料者…遭傳暗黑價碼

「騎車載娃沒安全帽」被檢舉！轄區警回應了　爸爸抱怨文引戰

北部人玩很大！夫妻揪女網友簽「自願性主奴」　拍BDSM片違約PO網

桃園最大連鎖補習班驚傳欠薪！　300員工600萬勞保費沒繳

女網紅炫富！　牆掛「3300萬藍寶堅尼」當裝飾被封殺

赤鬼牛排已婚男經理睡女負責人　鹹濕對話全曝光

最新妖股出現！中藥公司股價飆漲48630％　市值一度超越美超微

陸歌手戴「春宮錶」惹議　演唱會突宣布取消！工作室曝原因

2025「涼感好物」推薦！無印良品身體噴霧大受好評、降溫乾洗髮必收

童仲彥回來了！凌晨重磅8字宣告　網刷一排：了不起，負責

【有游泳池味道？】#李珠珢 被 #南珉貞 騙吃香菜餅乾反應超真實

社會熱門新聞

國道3車事故驚悚瞬間曝光！大貨車為閃人「連翻3圈」才停下

婦產後雙腳麻癱成身障　怒告診所求償

約前後任接力嘿咻反咬遭性侵　心機女慘了

即／李正皓遭噴辣椒水「懷疑設局」　21歲嫌落網了

高雄買春聖地被抄！爆乳螞蟻腰廣告曝

竹聯幫綁人凌虐逼贖　吸金2.8億全靠這招

台中死亡車禍！騎士「超級鬼切」遭撞死

李正皓遭辣椒水攻擊！臉書最新發聲

噁男邀女網友吃早餐　灌整瓶保力達想硬上

短裙正妹夜店熱舞　北市男當場性侵

即／74歲翁開BMW出事了！衝撞16輛車　1行人送醫

女大生控遭合租室友性侵！法官判他無罪

女駕駛國道「左右自撞」！嚇壞用路人

高雄惡火！61歲父抱4歲兒跳樓逃生插管搶救

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

明日花綺羅凌晨發聲！　揭與「周鶴年性交易」真相

最髒蔬果是「它」！農藥殘留量最高「一堆人吃」

國道3車事故驚悚瞬間曝光！大貨車為閃人「連翻3圈」才停下

婦產後雙腳麻癱成身障　怒告診所求償

約前後任接力嘿咻反咬遭性侵　心機女慘了

全台首見「液態酪梨」！好市多瘋搶「一瓶=3.7顆酪梨」

7／26罷免投票假你能放？選區一次看

巴大雄曬頌樂合照挨轟性騷擾道歉了

《看不見的國家》票房破千萬

中共運載火箭經台灣中部　國防部回應

明日花綺羅「暗黑價目表」被挖出

「夏至」5生肖有爆紅機會

美海豹部隊、CIA成員在台灣夜市射氣球　網笑：有想過老闆心情？

美擬撤銷台積電陸廠技術豁免　股價應聲重挫

偷看「男友77人群組」噁爆　妹子崩潰：甚至無套實錄

更多

最夯影音

更多

【嚇到翻車】國道驚見男子猛跳揮手！大貨車急閃「連翻3圈」

【有游泳池味道？】#李珠珢 被 #南珉貞 騙吃香菜餅乾反應超真實

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

【第一視角曝光】台中騎士「超級鬼切」遭撞亡

【近百人受困】八仙山遊樂區邊坡土石崩落　近百名遊客、員工受困

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面