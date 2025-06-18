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被誤會的大暖男／暖女星座TOP3！原來最愛照顧人的是他們

▲▼星座,十二星座,冷淡,溫暖,個性,獅子,天蠍,摩羯。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲你以為他們難搞，其實超貼心！三大星座反轉印象榜，真正的暖心代表你上榜了嗎？（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

有些星座一聽名字，腦中立刻浮現「自戀」、「難搞」、「有心機」的刻板印象，甚至還沒真正認識，就已經貼上了負面標籤，但這些印象未必公正，甚至可能大錯特錯！雖然每個人都是多面向的個體，特質也會受到完整星盤影響，但從太陽星座來看，有些星座其實比外表看起來還要溫柔、善良，只是他們不輕易表現出來。國外網站《Bustle》占星師揭曉三個「其實人超好」的星座代表，明明超Nice，卻總被誤會，快一起來看看是哪三個星座吧！

獅子座：其實心最軟

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很多人覺得獅子座很愛現、有點自我，但其實他們內心超溫暖，是那種朋友需要時永遠第一個衝出來的存在。獅子是太陽守護的星座，自帶陽光能量，走到哪都能帶來溫暖與活力。他們熱情又有行動力，會在凌晨三點去機場接你，也會在週末主動當志工。他們喜歡聚在一起辦趴、照顧朋友，對友情的付出從不手軟。雖然愛當焦點沒錯，但他們也希望身邊的人都能一起被看見，一起閃耀。

天蠍座：外冷內熱代表

天蠍座常被說「很有心機」、「不說話但殺傷力強」，但其實他們只是比較低調、神秘。真正熟起來你就會發現，他們對人超級用心，一旦認定你是「自己人」，就會全心全意守護你。他們是那種默默做很多事但不說出口的類型，尤其對家人、朋友或伴侶超有責任感。而且天蠍的直覺超準，氣氛一有變，他們最先察覺。有人被冷落、情緒低落，他們會默默關心、找機會拉你一把，讓你覺得「被看見」了。

摩羯座：超會照顧人又幽默

摩羯座總給人「只會工作、不太好親近」的印象，事實上他們只是慢熟而已。一旦打開開關，他們其實超會玩、很有趣，而且超懂照顧人。他們擅長規劃，幫朋友辦活動簡直像在辦案，事無鉅細都打點到好。而且別小看他們的幽默感，冷冷的一句話常常能笑翻全場。當你去他們家吃飯，從燈光到擺盤、從菜色到飲料，細節處處是暖意，讓人感覺賓至如歸。

不要只看表面，每個星座都有不被理解的那一面。這些「被誤會大王」其實比你想的還溫暖、還可愛，願意慢慢走進他們內心的人，會發現真正的寶藏。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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