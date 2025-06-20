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「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

記者翁伊森、潘鳳威／嘉義報導

驚險一瞬間！有網友行車紀錄器錄下，昨（19)日行經台18線阿里山公路時，一輛公車竟違規跨越雙黃線逆向超車，險些與自己對撞。嘉義縣公車處獲報後已懲處駕駛；警方也表示將依法舉發違規行為。

▲台18線阿里山公路昨日一部公車跨越雙黃線超車，險些釀成意外 。（圖／翻攝臉書社團「綠豆嘉義人」）

▲台18線阿里山公路昨日一部公車跨越雙黃線超車，險些釀成意外 。（圖／翻攝臉書社團「綠豆嘉義人」）

有網友在臉書社團「綠豆嘉義人」PO出一段影片，表示自己昨日駕車行經阿里山公路時，遇到一輛公車疑似因不滿前方公車行駛過慢，跨越雙黃線超車，結果險些與自己迎面對撞。畫面中，兩車在及時煞停後只相距僅約1公尺，場面相當驚險。原PO更表示：「待會下山可以讓我去收個驚嗎？」

▲台18線阿里山公路昨日一部公車跨越雙黃線超車，險些釀成意外 。（圖／翻攝臉書社團「綠豆嘉義人」）

嘉義縣公車處表示，第一時間得知此事後，已立即對該名駕駛員進行懲處，並扣減其獎金，同時對此次事件造成車上乘客與用路人的危險與不安，深表歉意，未來將加強對駕駛員的管理與教育，嚴防類似事件再次發生，並持續檢討改進，以提升行車安全。

嘉義縣竹崎分局表示，目前尚未接獲民眾報案，但經檢視該影片內容，該客運已明顯跨越雙黃線逆向行駛，違反道路交通管理處罰條例第47條1項2款，警方將依法予以舉發。並呼籲駕駛人，台18線沿線彎延曲折，路段大多屬於雙向禁止超車、跨越之雙黃線，民眾行駛山區道路切勿跨越雙黃線逆向行駛，請駕駛人務必遵守交通規則，以避免發生危險。

▲台18線阿里山公路昨日一部公車跨越雙黃線超車，險些釀成意外 。（圖／翻攝臉書社團「綠豆嘉義人」）

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