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新華泰富爆內線交易、中資案　前董座80萬交保限制出境

記者劉昌松、黃翊婷／台北報導

上櫃公司新華泰富（5481）前董事鄒雙慶涉嫌在2019年間洩漏公司將處分資產的重大訊息，有觸犯內線交易之虞等事件，19日被檢調約談。經過漏夜複訊，檢方今日（20日）諭令前董事長何佳洲80萬元交保，另一名前董事長徐堂榮50萬元交保，現任策略長李文杰50萬元交保，均限制出境。

▲▼新華泰富公司內線交易、中資案，前董事長何佳洲。（圖／記者劉昌松攝）

▲何佳洲複訊後以80萬元交保。（圖／記者劉昌松攝，下同。）

新華泰富是芝麻村文教的母公司，日前因經營權糾紛遭媒體報導，疑似將學生、家長個資外流對岸，公司派與市場派為此互告多項罪名，爭議延燒至今，新華泰富因未如期出具2025年第1季財報，已在5月20日被停止買賣，面臨下櫃危機。

檢調獲報，經歷多次股權異動的新華泰富，在2015年到2016年間，疑有中資背景的勢力藉董監事改組機會，安排人馬進入公司，涉嫌違反《兩岸人民關係條例》，未經許可在台從事業務，連同近日傳出的中資疑慮一併清查。

此外，新華泰富在2019年底公告以8.5億元出售桃園中壢土地，當時鄒雙慶疑似提前把這個內線消息告訴前董事許慶陽、前監察人羅俊淦等人，讓他們有機會買賣股票獲利數十萬元，涉及《證交法》內線交易罪嫌。

檢調19日兵分11路搜索新華泰富及鄒雙慶等人的住處，一共通知7名涉案被告及2名證人到案說明。經過檢方漏夜複訊，今早諭令何佳洲80萬元交保、徐堂榮50萬元交保、李文杰50萬元交保，均限制出境；許慶陽、羅俊淦則在20日凌晨各以10萬元交保。

▼鄒雙慶。

▲▼新華泰富公司內線交易、中資案，前董事鄒雙慶。（圖／記者劉昌松攝）

▼李文杰。

▲▼新華泰富公司內線交易、中資案，策略長李文杰。（圖／記者劉昌松攝）

▼徐堂榮。

▲▼新華泰富公司內線交易、中資案，前董事長徐堂榮。（圖／記者劉昌松攝）

▼羅俊淦。

▲▼新華泰富公司內線交易、中資案，前監察人羅俊淦。（圖／記者劉昌松攝）

▼許慶陽。

▲▼新華泰富公司內線交易、中資案，前董事許慶陽。（圖／記者劉昌松攝）

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