陸以色列撤僑「開放台胞證」　陸委會：盡力保護自己的僑民

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸19日宣布在以色列撤僑，並特別提到持「台胞證」也可登記。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，中共試圖形塑出「台灣人民保護者」的形象，但我方的外交部門也會盡全力保護自己的僑民。

梁文傑提到，每一次在國際上有發生類似的狀況時，中共就會宣布台灣民眾持台胞證可向其使館求助，「但是到目前為止，我們的外交部並沒有在以色列做出撤僑的決定。」

梁文傑說，在以色列的台灣人如果有需要的話，外交部會協助安排。

▼以色列北部城市塔姆拉（Tamra）遭伊朗飛彈襲擊。（圖／路透）



梁文傑指出，這也不是現在才開始的，早在好幾年前，不管是日本的震災，還是印尼的南亞海嘯等，這是中共一向的態度和作法。

梁文傑強調，中共想形塑出「台灣人民保護者」的形象，但我方的外交部門也會盡全力來保護自己的僑民。

大陸駐以色列使館19日表示，以伊衝突持續加劇，人員傷亡不斷增多，局勢變化存在巨大不確定性，不排除進一步惡化的可能，大量外國公民已經或準備撤離，綜合考慮當前形勢、路線安全、通關便捷、機票充足等因素，使館將自20日起協助有撤離意願的中國公民分批轉移撤離。

大陸駐以色列使館指出，撤離方式為搭乘大型巴士，從邊境進入埃及，登記人員須持有中國護照或旅行證，含香港特區護照、澳門特區護照及台胞證。