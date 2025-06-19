假裝下訂單趁機借錢　北台灣數十店家受害！通緝犯今投案

▲黃姓通緝犯今天上午向中壢派出所投案，警方偵訊後下午押解至桃園地檢署歸案。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子涉嫌在北市、新北市、宜蘭與桃園地區向店家行騙，黃男今年4、5月間頻頻向店家消費，作案方式以向業者裝熟，誆稱住附近是熟客，然後下訂大量訂單，再趁店家忙碌之際以母親做生意沒零錢找客人等理由向店家借錢，得逞後隨即人間蒸發，已遭台北、新北與桃園地檢署發布通緝；今（19）日上午黃男自行向中壢警分局投案，警方偵訊後依詐欺通緝罪嫌押解至桃園地檢署歸案。

中壢警分局指出，中壢派出所於今天上午8時許接獲43歲黃姓男子自行投案，警方查出黃男住在中壢區內壢地區，被北市、新北與桃園地檢署發布通緝，他稱今天一早起床後看到新聞播出北市等地店家遭其詐騙新聞，心生悔意，因印象中只知道中壢分局，故就近前往中壢派出所投案，警方偵訊後依詐欺罪嫌解送臺北、新北及桃園地檢署歸案。

▲警方押解過程中，黃嫌面對媒體詢問未發一語。

據指出，黃男曾於今年5月間在北市中山區某間咖啡店消費，向店員裝熟誆稱是附近住戶，常來店內消費，一下子連續訂了十幾杯咖啡，待店員卸下心房後佯裝接到電話，生說母親做生意沒有零錢，急須借錢應急，向店家借錢，等會馬上拿錢來還，店員見借得錢不多就借給黃男，未料黃男從此人間蒸發；此外，黃男還在新北市永和區向某知名刈包店消費，一下子訂了22顆刈包、20杯紅茶與1瓶汽水，辯稱媽媽在永安市場攤位零錢不夠，向店家借4千元零用金，但錢到手後就再也沒回來，業者後來查詢才知道受騙上當。

警方查出，黃男幾乎犯案蹤跡遍及北台灣，受害店家多達數十家，對黃男印象就是重達百公斤、身材胖嘟嘟，新聞播出店家提供監視畫面中的黃男身影就立即指認。黃男今天自行投案後，面對媒體詢問是否要向店家道歉，均不發一語，被員警帶上警車，直赴桃園地檢署歸案。